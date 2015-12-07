Сегодня в СМИ: расширение платной парковки и новые штрафы автомобилистам

Фото: m24.ru

Торговые платежи миновали рынки

Первые итоги собираемости введенного летом торгового сбора в Москве показали, что среди нарушителей оказалась почти половина городских сельскохозяйственных рынков и более 80 нестационарных объектов, пишет "Коммерсантъ".

Между тем выяснилось, что именно владельцам небольших киосков приходится ежеквартально платить на 40 тысяч рублей больше, чем собственникам крупных стационарных объектов.

В некоторых районах платная парковка будет начинаться от МКАД

Вице-мэр Максим Ликсутов подписал приказ о расширении парковочной зоны, сообщает "Коммерсантъ".

С 26 декабря в нее войдут еще порядка 300 участков улиц, включая Профсоюзную улицу и Рязанский проспект, которые станут платными целиком от МКАД до центра.

Нововведение почувствуют также жители Новогиреево, Коньково, Выхино, Бабушкинского и других периферийных районов.

Экс-акционер "Пушкино" заочно арестован

Как стало известно "Коммерсанту", Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего акционера нескольких разорившихся банков Алексея Алякина.

Проживающему за границей бизнесмену пока инкриминируются два эпизода организации хищений из обанкротившегося банка "Пушкино".

Речь идет примерно о 700 миллионах рублей. Вслед за федеральным розыском господин Алякин был объявлен и в международный.

"Объединенные кондитеры" открыли супермаркет

Крупнейший отечественный производитель сладостей "Объединенные кондитеры" впервые запускает кондитерский магазин крупного формата, пишут "Ведомости".

Супермаркет площадью около 500 квадратных метров открыт на улице Лобачика, рядом с фабрикой концерна "Бабаевский", которая входит в холдинг наряду с "Красным Октябрем" и "Рот Фронтом".

В магазине представлено около 500 наименований кондитерских изделий, предусмотрены кафетерий, детская игровая комната, отдел сопутствующих товаров. Работа в "нетрадиционном" формате увеличивает продажи на 20–30 процентов, отмечается в сообщении холдинга.

Жилые проекты сейчас выгоднее начинать в границах старой Москвы

В конце ноября компания "Лидер-инвест", входящая в группу АФК "Система", завершила стройку "Дома на Изумрудной" на северо-востоке Москвы, пишут "Ведомости".

Монолитную башню – 21 этаж, 140 квартир – возвели за год, общий объем инвестиций составил более одного миллиарда рублей.

Для сравнения: проект комплексного освоения территории (КОТ) "Сколково парк" – 500 га у реки Сетуни – потребует один миллиард долларов, уже освоено 500 миллионов, сообщил Станислав Лобанов, директор по маркетингу Millhouse.

Только четверть набережных Москвы-реки в удовлетворительном состоянии

На прибрежных территориях власти столицы построят более 30 миллионов квадратных метров недвижимости к 2020 году, сообщают "Ведомости".

Реконструкция промышленных пространств у воды – занятие весьма дорогое, хлопотное, но при правильном менеджменте и удаче может принести хороший доход и городу, и частным инвесторам.

Интервью партнера КБ "Стрелка" Алексея Муратова

По заказу столичного департамента капитального ремонта консалтинговое подразделение Института медиа, архитектуры и дизайна (КБ) "Стрелка" разработало методические руководства по благоустройству улиц – получилось четыре книги, четвертую закончили в середине ноября.

Весной эти рекомендации начнут тестировать на улицах Москвы. Партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов рассказал "Ведомостям" о работе над проектом.

Агрегаторам в России не удалось обогнать интернет-магазины

Россияне чаще ищут товары на страницах самих интернет-магазинов, а не через агрегаторы или поисковики, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные исследования потребительских расходов Deloitte.

Если необходимого товара нет в онлайн-магазине, знакомом покупателю, 46 процентов из них попробует поискать этот товар на другом известном ему сайте, отмечается там же.

Согласно отчету только 20 процентов россиян обращаются к поисковой системе или агрегатору цен, если ничего не удалось найти в первом онлайн-магазине.

Распродажи впервые начались задолго до Нового года

Покупательная способность россиян снижается второй год подряд, пишут "Ведомости".

В этом году доля тех, кто может уменьшить затраты на подготовку к Новому году, выросла с 38 до 57 процентов, зафиксировала Deloitte в исследовании потребительских расходов "Новый год и Рождество – 2016".

Автомобилистам прибавят штрафов в новом году

С 2016 года автомобилисты Москвы и Казани начнут получать штрафы за езду без полиса ОСАГО по почте вместе с другими штрафами за нарушение правил дорожного движения (ПДД): выявлять недобросовестных автовладельцев будут автоматически с помощью камер.

Об этом договорились ГИБДД и Российский союз автостраховщиков (РСА), сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление президента РСА Игоря Юргенса.

Алексей Улюкаев – о восстановлении отношений с ЕС, конфликте с Турцией, запросе на реформы и "Платоне"

Экономический спад завершен, убежден Алексей Улюкаев, но ситуацию в экономике оценивает как плохую: в прекращении спада нет ничего позитивного, если за этим не последует уверенный рост.

А его пока не предвидится – возможно, еще лет 5–10. Влияние экономических войн с Украиной, ЕС и Турцией, ставших следствием внешнеполитических конфликтов, министр, напротив, не считает долгосрочным: предпринимательские связи – первое, что восстанавливается после завершения заморозков, сообщил он "Ведомостям".

Audi, Mercedes и BMW приостановили открытие новых салонов в Москве

Три премиальных бренда – Audi, Mercedes и BMW – приостановили оформление новых дилерских соглашений в Москве, пишет РБК со ссылкой на дилеров брендов.

Рынок не позволяет им расширять сеть без ущерба действующим продавцам машин.

Новый порядок получения водительских прав

Экзамен на права станет не только сложнее, но может стать настоящей дефицитной услугой. Так считают эксперты, которые обсудили в редакции "Российской газеты" новую методику приема этого экзамена.

По словам экспертов, этот документ ждут уже давно. Он завершает реформу подготовки водителей, которая была начата в 2013 году.

Перечень адресов новых платных парковок обсудили на встречах с депутатами всех округов Москвы

С 26 декабря зона платной парковки в Москве расширится. Об этом утром в воскресенье сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пишет "Российская газета".

В новый список вошел 291 участок. Перечень формировался по итогам встреч представителей департамента с активом районов и муниципальными депутатами.

В общей сложности было проведено более 50 консультаций: общественники и народные избранники предлагали свои варианты, которые в дальнейшем анализировались.

Именем Примакова назовут военный корабль

Именем академика Евгения Примакова назовут новый российский военный корабль. Его выберут из тех, что еще только готовятся к спуску на воду. И он выйдет в море - охранять и защищать, сообщает "Российская газета".

Президент Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти академика Евгения Примакова.

Покупатели смогут онлайн контролировать качество купленных товаров

В 2016 году компании смогут добровольно устанавливать в магазинах, ресторанах, торговых центрах инновационные кассы, данные с которых моментально попадают в налоговые органы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Кассовый эксперимент налоговики уже обкатали в четырех регионах: в Москве, Татарстане, в Московской и Калужской областях.

Теперь ждут поддержки законодателей и готовы распространить новацию на всю страну уже сейчас. Но и бизнесу надо дать время подготовиться, пояснил Мишустин.

Владелец "Когалымавиа": "Я был полностью уверен, что нашей вины в трагедии нет"

Уроженец Чечни, гражданин России и Турции Исмаил Лепиев впервые подробно рассказывает "Форбс" о своем бизнесе и вспоминает, как он и его авиакомпания пережили катастрофу над Синаем.