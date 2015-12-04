В столице отменили амнистию на перепланировку прошлых лет

В Москве отменили амнистию на перепланировку прошлых лет

В Москве отменили амнистию на перепланировку прошлых лет, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 1 декабря за перепланировку без согласования с Мосжилинспекцией придется платить штраф. За самовольные работы физические лица заплатят от 2 до 2,5 тысячи рублей, юридические – от 300 до 350 тысяч.

Отмечается, что отменить амнистию нужно было для того, чтобы привести законы города в соответствие с российским Жилищным кодексом. Кроме того, несогласованная перепланировка может угрожать безопасности жильцов и их соседей.

При этом, требований к переустройству помещений новая мера не ужесточает, а заставляет проводить только те работы, которые не нанесут вреда.

За 11 месяцев текущего года в Мосжилинспекцию поступило более 4,5 тысячи заявлений на согласование ранее сделанной перепланировки, что на треть больше, чем год назад.

Ранее m24.ru сообщало, что владельцы квартир в новостройках смогут затевать перепланировку до получения свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Причем согласование проходит независимо от того, построен дом за счет столичного бюджета или же по договору участия в долевом строительстве.