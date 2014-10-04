Форма поиска по сайту

04 октября 2014, 10:55

Безопасность

Срок уведомления ФМС о двойном гражданстве истекает 4 октября

В субботу, 4 октября, истекает срок уведомления ФМС о втором гражданстве, сообщает телеканал "Москва 24".

Россияне, опоздавшие с выполнением процедуры, заплатят штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Решившим скрыть от государства факт двойного гражданства, грозит штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ.

Впрочем, гражданин может избежать наказания, если, например, живет или работает за границей. В этом случае обратиться в миграционную службу он обязан в течение 30 дней после прибытия в Россию.

Закон о двойном гражанстве вступил в силу 4 августа. Как сообщают в ФМС, уведомления о наличии двойного гражданства за это время подали более 50 тысяч россиян.

Отметим, что выяснением наличия у россиян гражданства другого государства будет заниматься Следственный комитет России.

На жителей Крыма нормы закона будут распространяться с 1 января 2016 года.

штрафы ФМС документы законы второе гражданство

