Штраф за разглашение коммерческой тайны вырос до 1,5 млн рублей

Фото: ТАСС

Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Минимальный размер штрафа за сбор таких сведений путем похищения документов, подкупа, угроз или другим незаконным способом, возрастает с 80 до 500 тысяч рублей.

При этом за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, нарушитель заплатит не 120 тысяч как ранее, а миллион рублей.

Если причинен крупный ущерб или преступления совершены в корыстных целях, то нарушитель заплатит 1,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что другие, не связанные со штрафами, виды наказания по статье 183 УК РФ остаются прежними: нарушителям грозит до 5 лет принудительных работ и до 7 лет тюремного заключения.