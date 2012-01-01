Светлана Лобода выгнала фанатку с концерта в Ереване за отказ осудить Россию

Украинская певица Светлана Лобода поругалась с российской поклонницей во время своего концерта: звезду не устроила политическая позиция девушки. Позднее поведение артистки раскритиковали общественные деятели и пользователи Сети. Подробнее – в нашем материале.

"Я вас отпускаю"

Скандальное выступление Светланы Лободы в Ереване завирусилось в Сети 29 октября. В промежутке между песнями исполнительница решила пообщаться с аудиторией и позвала на сцену одну из зрительниц. По данным СМИ, ей оказалась россиянка по имени Юлия.

Разговор певицы с поклонницей попал на видео: на кадрах Лобода потребовала от девушки, чтобы та публично осудила действия правительства России в отношении Украины. Однако, как только зрительница отказалась, звезда выгнала ее со сцены.



Светлана Лобода певица Тогда я вас отпускаю и больше с вами говорить не хочу. Не могу. Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию.

При этом часть зрителей встали на сторону Юлии: россиянку призывали не поддаваться на провокации криками "Не говори!", а после ее ухода со сцены подняли недовольный гул и освистали артистку.

В свою очередь, представители Светланы Лободы заявляют, что инцидент якобы произошел два года назад, а сама артистка пребывает "в шоке из-за обрушившегося на нее хейта", передает телеграм-канал Mash.

Более того, из-за скандала под угрозой срыва оказался грядущий концерт певицы в ОАЭ. Местные власти предупредили команду Лободы, что могут запретить ей выступать, если она продолжит резко высказываться на тему политики.

"Без российских зрителей она пустышка"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Поведение Светланы Лободы осудила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заметила, что ранее исполнительница выступала на российской эстраде без каких-либо проблем.



Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Вот так ведет себя певица, которую еще совсем недавно с утра до ночи показывали по всем нашим российским каналам. Человек, которому именно наша страна дала популярность и который бегал с корпоратива на корпоратив за гигантские гонорары от россиян. Просто фу.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Лободе отправляться на передовую.

"Для меня вообще странно, как можно ходить на концерты к этой инфузории с накачанными губами? То, что эта украинская певичка заявляет о своей поддержке украинским боевикам, верится с трудом. Предлагаю ей быть последовательной в своей позиции, отправиться на передовую и заниматься там привычным ей ремеслом", – сказал он.

Не меньше возмутились поступком певицы и в Сети. Например, многие начали обвинять ее в лицемерии: Лободу назвали "переобувальщицей" за то, что она долгое время зарабатывала на российской аудитории.

"Женщина приехала на концерт, чтобы послушать песни Лободы, которые та, кстати, поет на русском", – написал один из пользователей.

"Без российских зрителей она пустышка, долго не протянет", – уверены в комментариях.

Политические обсуждения в принципе неуместны на развлекательных мероприятиях, вроде концертов, считают в Сети. К тому же многие заметили, что Лобода не имеет права как осуждать чужое мнение, так и навязывать кому-либо свое.

"Что за отношение такое к своим слушателям? Почему девушка обязана поддерживать ее политические взгляды?" – задается вопросом один из комментаторов.



пользователь Сети А я думала, люди приходят на концерт, чтобы послушать творчество артиста, а не разделять его позиции.

Теперь Лобода обязана возместить Юлии материальный ущерб, уверена часть пользователей. Ведь девушка заплатила деньги, чтобы попасть на концерт исполнительницы, и пострадала из-за несправедливости.