Светлана Лобода выгнала фанатку с концерта в Ереване за отказ осудить Россию

Украинская певица Светлана Лобода поругалась с российской поклонницей во время своего концерта: звезду не устроила политическая позиция девушки. Позднее поведение артистки раскритиковали общественные деятели и пользователи Сети. Подробнее – в нашем материале.
"Я вас отпускаю"
Скандальное выступление Светланы Лободы в Ереване завирусилось в Сети 29 октября. В промежутке между песнями исполнительница решила пообщаться с аудиторией и позвала на сцену одну из зрительниц. По данным СМИ, ей оказалась россиянка по имени Юлия.
Разговор певицы с поклонницей попал на видео: на кадрах Лобода потребовала от девушки, чтобы та публично осудила действия правительства России в отношении Украины. Однако, как только зрительница отказалась, звезда выгнала ее со сцены.
При этом часть зрителей встали на сторону Юлии: россиянку призывали не поддаваться на провокации криками "Не говори!", а после ее ухода со сцены подняли недовольный гул и освистали артистку.
В свою очередь, представители Светланы Лободы заявляют, что инцидент якобы произошел два года назад, а сама артистка пребывает "в шоке из-за обрушившегося на нее хейта", передает телеграм-канал Mash.
Более того, из-за скандала под угрозой срыва оказался грядущий концерт певицы в ОАЭ. Местные власти предупредили команду Лободы, что могут запретить ей выступать, если она продолжит резко высказываться на тему политики.
"Без российских зрителей она пустышка"
Поведение Светланы Лободы осудила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заметила, что ранее исполнительница выступала на российской эстраде без каких-либо проблем.
В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Лободе отправляться на передовую.
"Для меня вообще странно, как можно ходить на концерты к этой инфузории с накачанными губами? То, что эта украинская певичка заявляет о своей поддержке украинским боевикам, верится с трудом. Предлагаю ей быть последовательной в своей позиции, отправиться на передовую и заниматься там привычным ей ремеслом", – сказал он.
Не меньше возмутились поступком певицы и в Сети. Например, многие начали обвинять ее в лицемерии: Лободу назвали "переобувальщицей" за то, что она долгое время зарабатывала на российской аудитории.
"Женщина приехала на концерт, чтобы послушать песни Лободы, которые та, кстати, поет на русском", – написал один из пользователей.
"Без российских зрителей она пустышка, долго не протянет", – уверены в комментариях.
Политические обсуждения в принципе неуместны на развлекательных мероприятиях, вроде концертов, считают в Сети. К тому же многие заметили, что Лобода не имеет права как осуждать чужое мнение, так и навязывать кому-либо свое.
"Что за отношение такое к своим слушателям? Почему девушка обязана поддерживать ее политические взгляды?" – задается вопросом один из комментаторов.
Теперь Лобода обязана возместить Юлии материальный ущерб, уверена часть пользователей. Ведь девушка заплатила деньги, чтобы попасть на концерт исполнительницы, и пострадала из-за несправедливости.