"Готовились к худшему": что известно о состоянии певицы Мадонны

Певицу Мадонну госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией. Из-за болезни ей пришлось перенести ранее запланированное мировое турне. Рассказываем, что известно о состоянии поп-дивы и как поклонники отреагировали на ее проблемы со здоровьем.
"Считали, что можем потерять ее"
Серьезная бактериальная инфекция развилась у Мадонны 24 июня, сообщил в соцсетях менеджер исполнительницы Гай Осири. По его словам, певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.
Представитель звезды уточнил, что из-за болезни все мероприятия с участием Мадонны отменены. Также певица приостановит подготовку к мировому турне Celebration, приуроченному к 40-летию ее творческой карьеры. Начало гастролей было запланировано на 15 июля, новая дата появится чуть позже, отметил Осири.
Родственник певицы рассказал, что причиной болезни стала слишком интенсивная подготовка к турне. По его словам, Мадонна не жалела себя и не следила за здоровьем.
"Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее", – сообщил он.
Близкие певицы очень обеспокоены тем, что после выздоровления она продолжит "ставить свою карьеру и славу выше здоровья".
"Ей нужно на покой"
Пользователи Сети также обеспокоены здоровьем Мадонны и желают ей скорейшего выздоровления. Многие уверены, что перенос ее грандиозного тура был правильным решением. "Ее сила, талант, целеустремленность всегда были на первом месте. И я не сомневаюсь, что она справится со всем этим с характерной для нее грацией и стойкостью", – написал в соцсетях пользователь Fabiolopes.
"Ваш голос приносил нам столько радости и вдохновения. Теперь мы должны молиться и желать вам всего наилучшего", – прокомментировал юзер с ником Аdelberr.
"Только жадные фанаты заботятся о своих билетах и расходах. Без нашей королевы тура не было бы вообще. Желаю скорейшего выздоровления", – написал Nelwe96.
При этом ряд пользователей убеждены, что турне стоит отменить вообще. По их мнению, певица уже не в том возрасте, чтобы готовиться к столь масштабному шоу.
"Я говорил с первого дня, что этого тура не будет. Она уже немолода, чтобы делать двухчасовые шоу каждую ночь. Она была потрясающей в свое время, но сейчас ей нужно на покой", – написал пользователь Рjm7t4.
"Надо уметь вовремя останавливаться. Мы очень ее любим, но, надеюсь, она поймет, как важна семья и здоровье", – написал Serranotoniredondo.
Некоторые предположили, что юбилейное турне Мадонны в будущем все же состоится, но уже не в таком масштабе. Пользователи посчитали, что звезде мировой сцены при ее популярности можно уже не ставить новых рекордов.
Читайте также