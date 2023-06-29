"Готовились к худшему": что известно о состоянии певицы Мадонны

Певицу Мадонну госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией. Из-за болезни ей пришлось перенести ранее запланированное мировое турне. Рассказываем, что известно о состоянии поп-дивы и как поклонники отреагировали на ее проблемы со здоровьем.



"Считали, что можем потерять ее"

Серьезная бактериальная инфекция развилась у Мадонны 24 июня, сообщил в соцсетях менеджер исполнительницы Гай Осири. По его словам, певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.





Гай Осири менеджер Мадонны Ее состояние улучшатся, однако она все равно находится под наблюдением врачей. Ожидается ее полное восстановление.

Представитель звезды уточнил, что из-за болезни все мероприятия с участием Мадонны отменены. Также певица приостановит подготовку к мировому турне Celebration, приуроченному к 40-летию ее творческой карьеры. Начало гастролей было запланировано на 15 июля, новая дата появится чуть позже, отметил Осири.



Мировой тур Мадонны по 25 городам должен стать самым масштабным за всю ее карьеру. Поп-дива обещала исполнить самые известные хиты, начиная с первого альбома Madonna 1983 года и заканчивая последней пластинкой Madam X, вышедшей в 2019 году. По словам звезды, она хотела подарить поклонникам шоу, которого те так долго ждали.



Родственник певицы рассказал, что причиной болезни стала слишком интенсивная подготовка к турне. По его словам, Мадонна не жалела себя и не следила за здоровьем.

"Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее", – сообщил он.

Близкие певицы очень обеспокоены тем, что после выздоровления она продолжит "ставить свою карьеру и славу выше здоровья".



"Ей нужно на покой"

Пользователи Сети также обеспокоены здоровьем Мадонны и желают ей скорейшего выздоровления. Многие уверены, что перенос ее грандиозного тура был правильным решением. "Ее сила, талант, целеустремленность всегда были на первом месте. И я не сомневаюсь, что она справится со всем этим с характерной для нее грацией и стойкостью", – написал в соцсетях пользователь Fabiolopes.

"Ваш голос приносил нам столько радости и вдохновения. Теперь мы должны молиться и желать вам всего наилучшего", – прокомментировал юзер с ником Аdelberr.

"Только жадные фанаты заботятся о своих билетах и расходах. Без нашей королевы тура не было бы вообще. Желаю скорейшего выздоровления", – написал Nelwe96.





пользователь Braka_dbl Нам все равно, даже если вы никогда больше не выпустите новый сингл и не выйдете на сцену. Вы и так многое нам дали. Больше всего на свете мы хотим, чтобы вы были здоровы.

При этом ряд пользователей убеждены, что турне стоит отменить вообще. По их мнению, певица уже не в том возрасте, чтобы готовиться к столь масштабному шоу.

"Я говорил с первого дня, что этого тура не будет. Она уже немолода, чтобы делать двухчасовые шоу каждую ночь. Она была потрясающей в свое время, но сейчас ей нужно на покой", – написал пользователь Рjm7t4.





пользователь Мatiaskuras Как насчет того, чтобы тур вообще отменили? Хотелось бы увидеть ее на сцене еще, но это безумие. Почти 90 концертов по всему миру, я уверен, что в Южной Америке добавят еще больше дат. Как она должна пройти через все это? Она в гастролях уже 40 лет и заслуживает отдыха.

"Надо уметь вовремя останавливаться. Мы очень ее любим, но, надеюсь, она поймет, как важна семья и здоровье", – написал Serranotoniredondo.

Некоторые предположили, что юбилейное турне Мадонны в будущем все же состоится, но уже не в таком масштабе. Пользователи посчитали, что звезде мировой сцены при ее популярности можно уже не ставить новых рекордов.

