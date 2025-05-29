Пользователи Сети обвинили Линдси Лохан во лжи из-за отрицания факта пластики

В последнее время Линдси Лохан поражала публику посвежевшим и помолодевшим видом. Поклонники гадали, в чем секрет ее красоты. На днях актриса раскрыла тайну: якобы все дело в свежевыжатых соках и патчах. Однако комментаторов в соцсетях такой ответ не устроил. Подробности – в материале Москвы 24.

Чудодейственный сок?

Фото: legion-media.com/Anthony Behar/Sipa USA

В 2024 году Линдси Лохан не только вернулась в киноиндустрию после долгих лет скандалов и спорного образа жизни, но и дала дополнительный повод для обсуждения: поклонники заметили, как преобразилась актриса. В соцсетях предположили, что не обошлось без пластических операций и серьезных бьюти-процедур. Однако 27 мая в интервью журналу Elle Линдси не подтвердила, что ее нынешняя внешность – результат работы хирурга.

Более того, знаменитость поделилась секретами красоты, которые позволяют ей выглядеть так свежо в 38 лет. Звезда заявила, что преобразилась благодаря здоровому образу жизни и натуральным сокам.





Линдси Лохан актриса Я пью сок каждое утро: морковь, имбирь, лимон, оливковое масло, яблоко. Я также пью много зеленого чая и воды. Я большая поклонница маринованной свеклы, поэтому добавляю ее почти во все.

Знаменитость также добавила, что употребляет "тонны семян чиа", пьет много лимонного сока, умывается ледяной водой, пробует различные сыворотки, использует патчи по утрам и увлекается лазерами.

Лохан заявила в интервью, что ее кожа "изменилась после рождения сына" и стала очень чувствительной, поэтому актриса сдала анализы, чтобы выявить аллергены. Впоследствии Линдси исключила все пищевые раздражители, и "тогда все начало меняться". Актриса также поделилась планами разработать собственную линию косметики, "потому что сходит с ума по своей коже и здоровью".

Бурная молодость

В юности Лохан не была так аккуратна. Она рано стала популярной: ее дебют в кино состоялся в 12 лет в фильме "Ловушка для родителей", а последующие картины "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки", в которых она снялась в 17 и 18 лет соответственно, сделали из нее настоящую звезду 2000-х.

Однако, не выдержав бремени славы, Линдси пристрастилась к запрещенным веществам. По данным СМИ, у актрисы не единожды случались передозировки, она несколько раз лежала в рехабах. В 2006 году актрису задержали за пьяное вождение, а в 2011-м поймали на краже из ювелирного магазина. На фоне этого предложений от кинорежиссеров резко поубавилось, и Лохан была вынуждена сделать перерыв в карьере.

Несколько лет назад Линдси начала возвращаться в публичное пространство. Сначала актриса поразила фанатов тем, что стала изучать ислам и появляться в хиджабе, но затем остепенилась: в 2022 году вышла замуж за финансиста кувейтского происхождения Бадера Шаммаса. Через год у супругов родился сын.

В 2024-м Лохан перезапустила свою кинокарьреру, снявшись в продолжении "Чумовой пятницы" и в главной роли в телесериале "Считай мою ложь". При этом публику интересовали не только успехи Линдси и ее камбэк, но и секрет молодости. Уже тогда в Сети ходили слухи, что она легла под нож пластического хирурга: интернет-пользователи принялись сравнивать ее новые фотографии со снимками многолетней давности. По мнению юзеров, сейчас актриса выглядит лучше, чем в 20.



Год назад пластический хирург Мадина Байрамукова в интервью изданию Woman.ru прокомментировала чудесное преображение Лохан. Специалист заявила, что, судя по внешнему виду, актриса полностью отказалась от вредных привычек, прибегла к инъекционным процедурам, а также тщательно ухаживает за собой. Однако Байрамукова отметила, что без хирургии Лохан не удалось бы достичь такого потрясающего эффекта.





Мадина Байрамукова пластический хирург Скорее всего, была круговая подтяжка или SMAS-лифтинг. Плюс эндоскопия лба, при этом она не трогала глаза. Блефаропластики нет, так как веко нависает. Скорее всего, была фронтотемпоральная подтяжка лица, она проводится через небольшие разрезы в волосистой части головы и позволяет убрать возрастные изменения лба, приподнять брови.

Споры о внешности Линдси не утихают до сих пор, особенно в свете того, что актриса отрицает факт пластики. Комментаторы отмечают, что сейчас на фото Лохан не видно глубоких морщин, ее фирменных веснушек и каких бы то ни было следов ее бурной молодости. Пользователи уверены, что дело не только в соках. В Сети даже называют имя предполагаемого пластического хирурга звезды – Стивен Левин. Ему приписывают преображения Крис Дженнер, Энн Хэтэуэй и Деми Мур.