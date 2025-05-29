Пользователи Сети обвинили Линдси Лохан во лжи из-за отрицания факта пластики

В последнее время Линдси Лохан поражала публику посвежевшим и помолодевшим видом. Поклонники гадали, в чем секрет ее красоты. На днях актриса раскрыла тайну: якобы все дело в свежевыжатых соках и патчах. Однако комментаторов в соцсетях такой ответ не устроил. Подробности – в материале Москвы 24.
Чудодейственный сок?
В 2024 году Линдси Лохан не только вернулась в киноиндустрию после долгих лет скандалов и спорного образа жизни, но и дала дополнительный повод для обсуждения: поклонники заметили, как преобразилась актриса. В соцсетях предположили, что не обошлось без пластических операций и серьезных бьюти-процедур. Однако 27 мая в интервью журналу Elle Линдси не подтвердила, что ее нынешняя внешность – результат работы хирурга.
Более того, знаменитость поделилась секретами красоты, которые позволяют ей выглядеть так свежо в 38 лет. Звезда заявила, что преобразилась благодаря здоровому образу жизни и натуральным сокам.
Знаменитость также добавила, что употребляет "тонны семян чиа", пьет много лимонного сока, умывается ледяной водой, пробует различные сыворотки, использует патчи по утрам и увлекается лазерами.
Лохан заявила в интервью, что ее кожа "изменилась после рождения сына" и стала очень чувствительной, поэтому актриса сдала анализы, чтобы выявить аллергены. Впоследствии Линдси исключила все пищевые раздражители, и "тогда все начало меняться". Актриса также поделилась планами разработать собственную линию косметики, "потому что сходит с ума по своей коже и здоровью".
Бурная молодость
В юности Лохан не была так аккуратна. Она рано стала популярной: ее дебют в кино состоялся в 12 лет в фильме "Ловушка для родителей", а последующие картины "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки", в которых она снялась в 17 и 18 лет соответственно, сделали из нее настоящую звезду 2000-х.
Однако, не выдержав бремени славы, Линдси пристрастилась к запрещенным веществам. По данным СМИ, у актрисы не единожды случались передозировки, она несколько раз лежала в рехабах. В 2006 году актрису задержали за пьяное вождение, а в 2011-м поймали на краже из ювелирного магазина. На фоне этого предложений от кинорежиссеров резко поубавилось, и Лохан была вынуждена сделать перерыв в карьере.
Несколько лет назад Линдси начала возвращаться в публичное пространство. Сначала актриса поразила фанатов тем, что стала изучать ислам и появляться в хиджабе, но затем остепенилась: в 2022 году вышла замуж за финансиста кувейтского происхождения Бадера Шаммаса. Через год у супругов родился сын.
В 2024-м Лохан перезапустила свою кинокарьреру, снявшись в продолжении "Чумовой пятницы" и в главной роли в телесериале "Считай мою ложь". При этом публику интересовали не только успехи Линдси и ее камбэк, но и секрет молодости. Уже тогда в Сети ходили слухи, что она легла под нож пластического хирурга: интернет-пользователи принялись сравнивать ее новые фотографии со снимками многолетней давности. По мнению юзеров, сейчас актриса выглядит лучше, чем в 20.
Год назад пластический хирург Мадина Байрамукова в интервью изданию Woman.ru прокомментировала чудесное преображение Лохан. Специалист заявила, что, судя по внешнему виду, актриса полностью отказалась от вредных привычек, прибегла к инъекционным процедурам, а также тщательно ухаживает за собой. Однако Байрамукова отметила, что без хирургии Лохан не удалось бы достичь такого потрясающего эффекта.
Споры о внешности Линдси не утихают до сих пор, особенно в свете того, что актриса отрицает факт пластики. Комментаторы отмечают, что сейчас на фото Лохан не видно глубоких морщин, ее фирменных веснушек и каких бы то ни было следов ее бурной молодости. Пользователи уверены, что дело не только в соках. В Сети даже называют имя предполагаемого пластического хирурга звезды – Стивен Левин. Ему приписывают преображения Крис Дженнер, Энн Хэтэуэй и Деми Мур.