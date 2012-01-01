Ани Лорак резко высказалась о непрофессионализме журналистов

Ани Лорак призналась в интервью, что чувствует себя некомфортно, когда беседует с неподготовленным ведущим или журналистом. У некоторых знаменитостей были и другие, более серьезные претензии к представителям СМИ. Кто из звезд конфликтовал с прессой, расскажет Москва 24.

Ани Лорак

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

28 апреля во время эфира на "Новом Радио" певица рассказала, какие интервью ее раздражают. Ани резко высказалась о журналистах и телеведущих, которые приходят на встречи с артистами неподготовленными.





Ани Лорак певица Когда не знают, что за гость придет… Даже не понимают, не потратили время, чтобы прочитать о госте, что он из себя представляет, что за творчество. Тогда я это чувствую на каком-то энергетическом уровне, и мне становится некомфортно…

"Что такое профессия ведущего, журналиста? Ты должен быть вовлеченным в гостя, тогда ты крутой", – заключила Лорак.

Наоми Кэмпбелл

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Супермодель известна своим вспыльчивым характером. Ее помощники и ассистенты не раз жаловались прессе на то, что Наоми распускает руки. Доставалось от нее и журналистам. В 2009 году Кэмпбелл ударила сумкой итальянского фотографа и расцарапала ему лицо. По данным СМИ, диве не понравилось, что папарацци фотографировал ее во время свидания с российским миллиардером Владиславом Дорониным.

За свою выходку супермодель получила условный срок, но и это не научило ее выдержке. В 2010-м Кэмпбелл разозлил вопрос журналистки о причастности к так называемым "кровавым алмазам", один из которых, по данным СМИ, был подарен ей бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором – осужденным военным преступником. Тогда Наоми резко прекратила интервью и, ударив по камере, покинула студию.

Позже, в 2015 году, Кэмпбелл была возмущена тем, что ее снимали на выходе из гостиницы в Гаване. Модель подбежала к журналисту и потребовала прекратить съемку, а для убедительности вновь ударила по видеокамере.

Джеймс Франко

Фото: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

В 2014 году американский актер напал на папарацци. Инцидент произошел на импровизированном концерте певицы Ланы Дель Рей, который она устроила ночью на кладбище для друзей. Однако на вечеринку решили заглянуть и представители СМИ. В Сети быстро распространился кадр, где улыбающийся Джеймс убегает от лежащего на земле фотографа.

Таблоиды сообщали, что Франко подбежал к папарацци, сбил его с ног и, по разным данным, пнул или ударил головой в живот. При этом актер попытался сделать вид, что шутит, однако репортер юмор не оценил. Пострадавший подал заявление в управление полиции Лос-Анджелеса, в котором указал, что в результате нападения актера его оборудование было повреждено, а сам он получил травму спины и "душевные страдания".

Павел Прилучный

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Конфликт звезды сериала "Мажор" и журналиста Павла Мавриди даже показывали в эфире одного из телеканалов. Актера возмутил вопрос репортера к его тогдашней супруге Агате Муцениеце. Судя по видеоролику, у бывшей жены Прилучного спросили, в какой одежде она пришла на вечеринку. Однако актриса даже не успела ответить, как к беседе подключился Павел.

"Тебя лично это интересует? Я сейчас засуну тебе этот микрофон... " – угрожающе заявил Прилучный.

Позже актер уверял, что ролик был смонтирован специально, и на самом деле журналист задал Агате скабрезный вопрос, на который Прилучный и отреагировал агрессивно.

"Он (журналист. – Прим. ред.) тогда подошел к Агате и сказал: "Снимешь трусы, покажешь?" И потом это вырезали и вот так выпустили. Это была провокация", – говорил Павел в одном из интервью.

Журналист в соцсетях не отрицал, что, возможно, вопрос и получился слегка провокационным, но утверждал, что он был сформулирован тактично.