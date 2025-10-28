Рэперу Icegergert хотят запретить выступать в России после скандала на концерте

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала проверить рэпера Icegergert на пропаганду криминальной субкультуры. Причиной стал лозунг, который музыкант выкрикнул на своем концерте. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Хочется посидеть под арестом – его право"

Рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт) попал в скандал. На одном из недавних концертов в столице музыкант выпил рюмку и выкрикнул фразу "Жизнь ворам!". Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина немедленно отреагировала на это в своем телеграм-канале. Общественница расценила поведение рэпера как отрытую пропаганду криминальной субкультуры АУЕ (экстремистское движение, запрещенное в РФ). По данным СМИ, Георгию может грозить до 15 суток ареста.

Депутат Брянской областной думы, председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что Гергерт своей выходкой опозорил звание суворовца, сообщает News.ru.

"Это позор для суворовца, когда человек, получивший военно-патриотическое воспитание в училище, использует популярность для распространения тюремных лозунгов. Призывы Icegergert, связанные с запрещенным движением, – это не просто слова, это плевок в сторону нашего общества и государства. Я призываю этого молодого человека публично покаяться в содеянном и поступить по-мужски. Все средства, заработанные на том концерте, где он позволил себе подобное, должны быть направлены на поддержку наших воинов, участвующих в СВО", – отметил депутат.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в комментарии изданию и вовсе назвал поведение рэпера на сцене недопустимым и предложил запретить его концерты в России.





Виталий Бородин глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией У нас есть закон за пропаганду криминальных субкультур и уголовная ответственность за это. После таких выходок нужно привлекать к ответственности и больше не давать возможности вообще Icegergert где-то выступать. В том числе на сцене, радио и каких-то мероприятиях.

Бородин также отметил, что "блатная романтика" не имеет к культуре никакого отношения.

Заслуженный адвокат России Людмила Айвар рассказала Национальной службе новостей, что последствия поведения рэпера могут быть более серьезными, чем арест на 15 суток или штраф. По мнению юриста, многие организаторы впредь побоятся приглашать скандального рэпера, чтобы не поставить под удар свою репутацию.

"Безусловно, в следующий раз организаторы подумают, стоит ли приглашать этого рэпера, чтобы он еще что-нибудь отчебучил на концерте: ему-то все равно, а у них складывается репутация. Если музыканту хочется посидеть под арестом, это его право – набираться тюремной субкультуры", – заявила адвокат.

"Постоянные драки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iceicegergert

Icegergert – 24-летний рэпер родом из Братска. В интервью The Flow музыкант рассказывал, что когда ему было 6 лет, его отца и мать лишили родительских прав. Георгия воспитывали бабушка, дедушка и тетя.

Музыкант учился в Санкт-Петербургском суворовском военном училище. Затем поступил в Военную академию связи, но впоследствии перевелся в Балтийский государственный технический университет "Военмех".

По данным СМИ, он начал творческую деятельность с того, что писал тексты для рэп-батлов. С 2019 года начал записывать треки, а в 2024-м стал резидентом лейбла Gazgolder, совладельцем которого является Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко). На счету рэпера фиты с легендами жанра – Бастой, Гуфом, Big Baby Tape и Брутто.

Молодой рэпер не первый раз попадает в скандал. В июне этого года ГУ МВД России по Москве уже обращало внимание на творчество исполнителя по инициативе Мизулиной. Тогда была начата лингвистическая проверка треков Гергерта на предмет пропаганды запрещенных веществ, символики экстремистских организаций или нацистской символики.

Рэпер писал в своих соцсетях, что некоторые его ранние треки будут удалены с музыкальных площадок навсегда, а другие композиции перезалиты "с тем же флером, но с правками".

По словам Мизулиной, причиной проверки тогда стали "постоянные драки и другие опасные ситуации на концертах исполнителя".

В мае этого года во время выступления рэпера в Уфе действительно произошла потасовка. По данным телеграм-канала Shot, один из участников слэма (активное и хаотичное взаимодействие зрителей на музыкальных концертах) случайно ударил другого, из-за чего завязалась массовая драка. По словам очевидцев, один из участников конфликта даже достал пистолет, но не выстрелил. При этом рэпер не стал прерывать выступление.

А в феврале Мизулина опубликовала пост, в котором сообщила, что после концерта Icegergert в Москве произошла драка. Она также приложила скриншоты сообщений от пользователей, которые писали, что такое случается не впервые. Один из пользователей Сети сообщил, что подобные инциденты происходили в Нижнем Новгороде, а на концерте в Санкт-Петербурге и вовсе якобы были слышны выстрелы в зале.