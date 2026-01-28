Mash: актриса Анна Ардова поборола онкологию

Актриса Анна Ардова прошла радикальное лечение от онкологии, сообщили СМИ. Что известно состоянии заслуженной артистки РФ, расскажет Москва 24.

"Слава Богу, все хорошо"

56-летняя заслуженная артистка РФ Анна Ардова поборола серьезную онкологию, сообщил 28 января телеграм-канал Mash. По данным источника, актриса попала в третью клиническую группу – это значит, что она прошла через радикальное лечение рака. В 2017 году звезде скетчкома "Одна за всех" из-за онкологии удалили правую почку. С тех пор актриса регулярно проходит медицинские обследования. Недавний чек-ап выявил аутоиммунное заболевание и доброкачественное новообразование без признаков рецидива онкологии. По информации журналистов, знаменитость находится в "устойчивой ремиссии".

Представитель актрисы тоже сообщила ТАСС, что звезда чувствует себя хорошо.



представитель Анны Ардовой А Анна Ардова активно работает, творит, живет, и, слава Богу, у нее все хорошо со здоровьем.

Помимо этого, у знаменитости сейчас плотный рабочий график.

"Мы только что вернулись с одних гастролей, сейчас едем на другие. Буквально на днях была фотосессия – жизнь идет очень насыщенно", – добавила собеседница агентства.

Ардова не распространялась о состоянии здоровья, однако в июне 2018 года СМИ сообщили, что актриса госпитализирована. В прессе уточнили, что Анне понадобилась экстренная операция на почке из-за тяжелой болезни. В пресс-службе Московского академического театра имени Маяковского, где служит актриса, заявили, что в тот момент она не была задействована в спектаклях и репетициях, поэтому решила заняться здоровьем и пройти плановое лечение, однако подробностей не раскрыли.

"Осудили за то, что я развелась с Сашей перед его смертью"

Фото: кадр из сериала "Одна за всех"; режиссеры – Ольга Ланд, Александр Жигалкин; производство – Yellow, Black and White

Ардова родилась в 1969 году в Москве в семье актера и режиссера Бориса Ардова и заслуженной артистки РСФСР Миры Ардовой. По данным СМИ, Анна поступила в театральный вуз с пятой попытки. В 1995-м после выпуска стала актрисой Московского академического театра имени Маяковского, где играет до сих пор.

На киноэкране Ардова дебютировала в 14-летнем возрасте, снявшись в картине "Если верить Лопотухину" (1983). Широкую популярность получила благодаря комедийному шоу "Женская лига", в котором играла в период с 2006-го по 2009-й. Затем ей предложили главную роль в скетчкоме "Одна за всех", который выходил в эфир с 2009-го по 2017-й. Работа Анны в этом проекте была отмечена престижной телевизионной наградой ТЭФИ за лучшую женскую роль в 2010 году.

Первым мужем актрисы был коллега Даниил Спиваковский, с которым они познакомились и поженились, будучи студентами ГИТИСа. Однако брак продержался чуть меньше года. Затем знаменитость состояла в отношениях с журналистом Сергеем Соколовым, от которого родила дочь Софью. С 1997-го была замужем за актером Театра имени Маяковского Александром Шавриным – у пары родился сын Антон. Однако весной 2017-го СМИ сообщили, что супруги развелись после 20 лет брака, а в декабре того же года Александр умер от онкологии.

Актриса не скрывала в интервью, что после кончины бывшего мужа столкнулась с обвинениями в свой адрес.

"Меня потом многие осудили за то, что я развелась с Сашей перед его смертью. Во-первых, я не знала, что он умрет. Когда мы услышали диагноз, начали вместе ходить по врачам. Господи, да только на бумаге я уже не была Сашиной женой, но оставалась рядом, колола ему уколы, давала таблетки. В болезни его не бросила, это главное", – отмечала знаменитость.

Сын и дочь Ардовой пошли по ее стопам и также стали актерами.