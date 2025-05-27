Блогер Никки Лилли с неизлечимой болезнью вышла на красную дорожку в Каннах

20-летняя блогер из Лондона Никки Лилли посетила Каннский фестиваль. Несмотря на врожденный недуг, навсегда изменивший ее лицо, девушка не стесняется появляться на публике и позировать фотографам. Как неизлечимо больная Лилли стала популярным блогером, расскажет Москва 24.

Около 100 операций

Блогер Никки Лилли произвела фурор на Каннском фестивале: 20-летняя девушка с явным дефектом во внешности не прячется от мира, а гордо шагает по красной дорожке.

Никки родилась в пригороде Лондона и была третьим ребенком в семье. До шести лет у нее не было жалоб на здоровье, но затем на одной половине ее лица проступили вены и с каждой неделей становились все заметнее. Диагноз врачей прозвучал как приговор – артериовенозная мальформация. Патология связана с аномальным соединением артерий и вен, поэтому приводит не только к очевидным изменениям во внешности, но и к серьезным проблемам со здоровьем: отекам, кровотечениям и даже нарушениям работы мозга.

Лилли пережила уже около 100 операций, причем на все хирургические вмешательства девушка соглашается только ради здоровья – свою внешность она давно приняла и полюбила.

Однако такая осознанность пришла далеко не сразу. Девочка много времени проводила с родителями в частных клиниках, из-за чего пропускала уроки и отставала от школьной программы. Кроме того, по данным СМИ, одноклассники не лучшим образом относились к ее особенной внешности: смеялись и называли "чудовищем".

"Эмми" и BAFTA

Фото: legion-media.com/Backgrid UK

Девочке не удавалось найти друзей среди сверстников, поэтому в восемь лет Лилли начала вести блог в соцсетях. Никки не побоялась рассказать о своем недуге всему миру и получила большую поддержку: подписчики писали ей, что она смелая и красивая. С хейтом она тоже столкнулась, но сразу воспринимала его спокойно.





Никки Лилли блогер Как только вы выходите в Сеть, вы открываете себя всему миру, и эмоции получаете как позитивные, так и негативные. Уверена, от такого не застрахованы даже самые красивые парни и девушки на планете. Когда я начинала, мне часто писали – "уродка". Но это всего лишь слово. Сейчас это меня не задевает. Знайте: люди, которые пишут ужасные вещи, погрязли в них гораздо сильнее, чем вы.

Вскоре Никки собрала вокруг себя внушительную армию поклонников, но однажды, в 2018 году, фолловеры всерьез забеспокоились: видео на ее канале перестали выходить. Спустя несколько месяцев Лилли вернулась в Сеть и рассказала, что попала в больницу с сильным кровотечением из носа. Тогда Никки потеряла много крови, медикам даже пришлось ввести ее в искусственную кому, в которой она провела около недели.

В 2019 году Никки получила детскую премию "Эмми", а также стала самым молодым лауреатом специальной премии BAFTA. Лилли также получила несколько престижных наград в категории "самый вдохновляющий подросток". Кроме того, Никки основала собственный благотворительный фонд – Butterfly AVM, который помогает людям, страдающим от артериовенозной мальформации, а также научным лабораториям в разработке лекарства от недуга.

Сейчас Никки более популярна, чем многие люди с типичной внешностью. Косметические бренды делают с ней коллаборации, ее приглашают на телевидение и на съемки для модных журналов. Она также регулярно появляется на красных дорожках различных фестивалей. При этом для звездных фотографов у блогера есть обязательное условие: никакой ретуши.



