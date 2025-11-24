SHOT: Кирилл Руки-базуки может лишиться конечностей из-за инъекций синтола

Треш-блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки-базуки, понадобилась срочная операция. При этом сделать ее пока не позволяют плохие анализы. Без хирургического вмешательства он может лишиться конечностей, утверждают СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не нужно так делать"

Треш-блогеру Кириллу Терешину, более известному в Сети как Руки-базуки, грозит ампутация конечностей, сообщил телеграм-канал SHOT. По данным журналистов, 29-летней звезде соцсетей нужны операции по пересадке кожи, чтобы спасти руки. Причем для проведения вмешательств Кириллу необходимы сразу несколько специалистов: сосудистый, реконструктивный и пластический хирурги.

Однако сложность в том, что результаты анализов Терешина оказались настолько плохими, что в этом состоянии ему противопоказано проведение операций. Для начала необходимо привести показатели в норму, но, по данным телеграм-канала, "время сейчас работает против" Кирилла.

По информации СМИ, проблемы со здоровьем у блогера начались после того, как он начал закачивать себе в руки синтол (препарат представляет собой масло с добавлением обезболивающих веществ и вводится глубоко в мышцу; при неоднократных инъекциях объем масла растет, визуально увеличивая размер мускулов). Блогер занимался этим несколько лет и стал обладателем неестественно больших бицепсов, что и принесло ему популярность.

В июне Кирилл сообщил подписчикам, что перенес операции, однако медики не стали удалять вещество полностью (якобы это привело бы к мгновенной ампутации), а избавились примерно от 70% синтола. Блогер отметил, что хирургическое вмешательство прошло сложнее, чем ожидалось: вместо полутора часов оно длилось шесть, и "докторам было очень сложно".

"Все невозможно удалить, так как есть вероятность, что я остался бы без руки. Вот вам большой жизненный урок, не нужно так делать", – отметил блогер.

"Ничего не радует"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kirilltereshin96

Терешин прославился в 2017 году благодаря тому, что демонстрировал в своих соцсетях огромные бицепсы, которые "накачал" с помощью инъекций. Впоследствии он стал героем нескольких ток-шоу. При этом блогер продолжил "совершенствовать" тело, вкачав в лицо филлеры и увеличив губы. К слову, от филлеров в лице он избавился в ноябре 2025 года, опубликовав соответствующие кадры в своих соцсетях.

Вскоре "качок" стал жаловаться в соцсетях на недомогания и проблемы со здоровьем, а в 2018–2019-м СМИ несколько раз писали, что Кириллу якобы были проведены операции по частичному удалению синтола из организма. Кроме того, выяснилось, что блогер также установил в руки импланты и делал инъекции вазелина, что усугубило состояние его здоровья. При этом, по информации СМИ, Терешин намеренно затягивал с операциями, не желая расставаться с "источником дохода".

Кирилл не раз признавался, что решился на столь кардинальные изменения во внешности, чтобы стать популярным и заработать на этом большие деньги. Терешин отметил, что хотел стать не бодибилдером, а фриком, и не планировал останавливаться на достигнутом.

Однако эксперименты с внешностью не оказали должного эффекта на публику: популярность Рук-базук была мимолетной, и сам Кирилл осознавал, что потерпел неудачу. В интервью блогеру Амирану Сардарову в феврале прошлого года Терешин делился тем, что пока так и не смог найти себя, поэтому страдает от безделья.





Кирилл Терешин блогер Ничего не радует. Не знаю, чем себя занять. <...> Время мое практически всегда свободное. Дома в компе сижу: играю, фильмы смотрю. На улицу два раза в неделю выхожу. У меня нет друзей, в спортзал ходить лень. Могу в четыре-шесть утра уснуть. Когда просыпаюсь, кажется, что прошло 20 дней. Некомфортно.

Блогер также поделился, что мечтал "быть главным героем на YouTube" (на данный момент у Кирилла 43,3 тысячи подписчиков на YouTube, 157 тысяч – в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), 16,9 тысячи – в Telegram). Терешин сетовал, что у него не получилось сделать так, чтобы его смотрело большее количество людей.