Катя Лель выложила фото с дочерью и инопланетянами

Катя Лель вновь заговорила об НЛО: певица опубликовала в своем телеграм-канале снимок дочери, за которой якобы наблюдали пришельцы. Что известно о вере звезды в инопланетный разум, расскажет Москва 24.

"Чтобы она вразумилась"

Фото: телеграм-канал Katya Lel

22 октября певица Катя Лель опубликовала в своих соцсетях снимок дочери, сделанный 1 июня этого года в центре Москвы. Знаменитость отметила в подписи, что "случайно увидела" инопланетян: на вечернем небе видны светящиеся огни.

"Они всегда рядом, наблюдают и оберегают", – подписала снимок заслуженная артистка РФ.

При этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в комментарии изданию "Абзац" отметил, что скорее всего звезда сцены запечатлела астрономическое явление, а не "летающую тарелку".

"Атмосфера у нас довольно сложная, она способна преподносить нам много сюрпризов, в том числе объекты и миражи, которые могут казаться инопланетным кораблем и всем известным "блюдцем". Предположу, что в случае с Катей Лель та же самая история: ей просто хочется получить подтверждение, потому что существуют ощущения или она уговаривает себя, что внеземные цивилизации есть", – отметил Эйсмонт.

Специалист также напомнил, что официально пока не было обнаружено ни одного НЛО.

Певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) пошутила над Лель в соцсетях и отметила, что, возможно, прибытие инопланетян сделает жизнь интереснее и веселее.

"Не знаю, что они с нами будут делать. Но я думаю, что с Катькой Лель у них там все в завязке, все нормально. Катька будет править миром по-любому", – написала артистка.

Катя Лель давно известна своей верой в инопланетян, она часто высказывается по этому поводу в соцсетях и СМИ. Например, в мае этого года исполнительница хита "Мой мармеладный" заявила в интервью "Московскому комсомольцу", что не нужно бояться НЛО, ведь если инопланетяне кого-то заберут, то потом обязательно вернут. Однако важно соблюдать правила. Главное из них – обозначить границы и строго запретить забирать что-либо.





Катя Лель певица, заслуженная артистка РФ Вы сразу говорите: "Я не разрешаю забирать и не отдаю вам никакие свои органы".

Певица также отметила, что те, кто не верит в инопланетный разум, "находятся на низких частотах".

В августе этого года артистка заявила, что грядет глобальная зачистка Земли. Видео с ее комментарием было опубликовано в телеграм-канале "Алена, блин!".

"Будет очень сильная глобальная зачистка человечества. Те люди, которые не работают над собой, не поднимают свои вибрации, будут утилизироваться Землей любыми способами", – рассказала Лель.

Певица посоветовала людям медитировать, слушать мантры и совершать добрые поступки.

В ответ настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко призвал не слушать подобные высказывания, назвав их бесчеловечными и противоречащими христианству.

"Слушать это нельзя. Это радикально противоречит учению Церкви, здравому смыслу и настоящим человеческим ценностям. Господь ведает, как и кому воздавать. Но главное – Господь всем людям желает спастись и в познание истины прийти. Можно только пожелать, чтобы она сама вразумилась", – отметил служитель церкви в разговоре с изданием "Абзац".

Помимо связи с НЛО, Лель рассказывала, что обладает даром исцеления. В мае этого года она пояснила порталу "Страсти", что сверхспособности у нее проявились после встречи с представителями другой цивилизации. Звезда отметила, что это отнимает много сил и энергии, но она стремится помочь всем нуждающимся.

При этом в июне певица Анита Цой в беседе с Общественной службой новостей поделилась, что коллега действительно вылечила ей ногу.

"Я повредила ногу, и Катюша мне ее вылечила с помощью своих рук. Это сложно объяснить, но случилось настоящее чудо", – рассказала Цой.

При этом певица добавила, что всегда скептически относилась ко всему мистическому.

Позже Лель заявила журналистам, что помогает людям бесплатно.

"Делаю по зову сердца, денег не беру за это. Но есть вселенский обмен энергиями, который должен произойти, то есть человек должен рубль дать или конфетку за это, потому что не может в одну сторону идти энергия. Она должна возвращаться с благодарностью, поэтому должен произойти обмен энергиями с человеком, которому ты помогаешь, есть такой закон вселенский. Иначе ты будешь страдать, если не будешь получать взамен энергию", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова артистки.

Певица также рассказала, что помогла многим людям по телефону.

"Сильнее, умнее, технологичнее и выше нас"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katyalelofficial

Катя Лель не раз рассказывала журналистам об опыте общения с инопланетными существами. По ее словам, первый контакт с пришельцами случился, когда ей было 16 лет. Тогда она лишилась зубов: они пропали безвозвратно, но безболезненно. "Гости" забрали их якобы для исследования ДНК певицы. При этом именно после той судьбоносной встречи у Кати, по ее словам, и проявились сверхспособности.

Лель также отмечала, что у нее осталась особая связь с инопланетными существами. Они поддерживают с ней контакт и даже влияют на ее голосовые связки. Певица также заявляла, что часто видит НЛО, кроме этого, у нее есть два клона на разных планетах.

Вера Кати в существование других цивилизаций нередко становилась поводом критики в ее адрес. Около года назад разгорелся публичный скандал между Лель и журналистом Отаром Кушанашвили. Певица вспомнила заявления последнего, сделанные зимой 2023-го в его соцсетях, о том, что артистка "выжила из ума". В ответ Катя подала иск в суд о защите чести и достоинства c требованием компенсации в размере 6 миллионов рублей. Певица отмечала в разговорах со СМИ, что дело вовсе не в деньгах.





Катя Лель певица, заслуженная артистка РФ Мне все равно, верит ли он в пришельцев или нет. Если он не готов к этой информации, быть может, когда-нибудь его время придет. Другой вопрос – когда человек затрагивает твои личные стороны, оскорбляет тебя и имеет право почему-то рассуждать об этом на всю страну. Это оскорбления. Оскорбления во всем.

Вскоре журналист записал видео с извинениями, его в том числе опубликовала и сама Лель в своих соцсетях. Позже в одном из шоу в Сети Отар отметил, что артистка имеет право верить в то, во что верит, а он вправе высказывать свое мнение, но он не желает портить отношения с Катей, потому что она его подруга и "хорошая женщина".

Адвокат певицы заявила, что после извинений оппонента Лель готова отозвать исковое заявление.

Ранее автор и композитор Юрий Лоза тоже высказывался в интервью журналистам по поводу возможной встречи Кати с пришельцами. Он выразил недоумение, почему артистка молчала о внеземном контакте почти три десятилетия, однако не выразил скепсиса. По мнению Юрия, чтобы увидеть инопланетян, нужна вера. При этом сам артист заявил, что не хотел бы с ними встретиться, потому что если они пришли к нам, а не мы к ним, значит, они "сильнее, умнее, технологичнее и выше нас". А на таких условиях равноправного диалога не получится, выражал уверенность автор хита "Плот", сообщает Life.ru. Лоза добавил, что ему не нужны "друзья", которые могут в любой момент похитить его, вернуть обратно, да еще и лишить зубов.