Кэти Перри отчитала со цены фаната, преследовавшего ее супруга Орландо Блума

В Сети завирусилось видео с концерта Кэти Перри: прямо со сцены она отчитала фаната, преследовавшего ее супруга Орландо Блума. О том, что произошло, а также кто еще из знаменитостей обладает ревнивым характером, расскажет Москва 24.

Кэти Перри

Фото: legion-media.com/CraSH/imageSPACE/Alamy Live News

20 мая зарубежные СМИ сообщили о том, что на недавнем выступлении в Неваде Кэти Перри отчитала одного из поклонников. Во время концерта звезда увидела среди публики назойливого фаната, который якобы на протяжении долгого времени преследует ее супруга, актера Орландо Блума. Певица без стеснения обрушилась на него с гневной тирадой.





Кэти Перри певица Я знаю, почему ты здесь. Слушай, если ты будешь продолжать писать моему мужчине... Ты пишешь ему уже несколько месяцев, и ты пришел не для того, чтобы посмотреть, как я выступаю. Если ты продолжишь писать моему мужчине, я тебя удалю. Серьезно, займись своей жизнью.

По данным изданий, фанат, к которому обратилась Кэти, выглядел ошеломленным и растерянным. Впрочем, журналисты также предположили, что таким оригинальным способом исполнительница хотела разогреть публику перед одним из треков.

Анджелина Джоли

СМИ не раз писали, что в кулуарах знаменитость называют собственницей и ревнивицей. Во время отношений с Брэдом Питтом Энджи постоянно ревновала его к партнершам по фильмам и к бывшей супруге Дженнифер Энистон. По данным зарубежных изданий, когда актер позвонил экс-жене, чтобы выразить соболезнования из-за смерти матери, Джоли даже закатила скандал.

"Ее реакция была похожа на взрыв атомной бомбы", – рассказывал инсайдер журналистам.

Кроме того, Джоли прописала в брачном контракте, что Брэд не будет сниматься в постельных сценах, а в случае измены лишится опеки над детьми.

Кит Урбан

Муж Николь Кидман тоже скептически относится к пикантным сценам с участием супруги. В 2016 году, когда актриса была задействована в сериале "Большая маленькая ложь", у музыканта нашлось сразу несколько причин для ревности.

Во-первых, Кидман предстояло сниматься с Зои Кравиц, дочерью своего бывшего возлюбленного, музыканта Ленни Кравица. Супруг Николь был уверен, что жена добилась участия в съемках из-за неостывших чувств к рокеру.

Во-вторых, экранным мужем кинодивы стал шведский секс-символ Александр Скарсгард. По сценарию, у пары было немало пикантных сцен, но Кидман и Урбан все-таки нашли компромисс: Николь спокойно отнеслась к желанию супруга присутствовать на съемках.

"Никто не захочет видеть свою супругу в одной постели со Скарсгардом! Никто!" – шутила тогда Кидман.

Антон Макарский

Актер и певец не раз признавался в интервью: он контролирует свою жену Викторию, но исключительно потому что как муж несет за нее ответственность. Кроме того, по мнению Антона, замужняя женщина всегда должна уделять внимание только супругу, где бы она при этом ни находилась.

Виктория привыкла к ревности и тотальному контролю со стороны любимого мужчины, поэтому спокойно рассказывала об этом журналистам еще в 2016 году.





Виктория Макарская певица Он прослушивает все мои разговоры, просматривает все мои смски. Это уже 18-й год мы живем, поводов я не даю, но все равно... И, конечно, совершенно белеет, если ко мне подходит какой-то мужчина. У него это автоматически – сразу стойка.

Светлана Ходченкова

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Самолыго Юрий

Актриса была замужем лишь однажды – за коллегой Владимиром Яглычем. Светлана признавалась журналистам, что тогда ревновала супруга к его партнершам.

"Я даже не пытаюсь это скрыть, у меня все равно все на лице написано. Если вижу, как мой муж на экране целует какую-нибудь девицу, мне становится неприятно. Иногда я молчу, а иногда не могу сдержать отрицательные эмоции и начинаю высказывать все, что об этом думаю", – рассказывала Ходченкова.

Супруг Светланы тоже был ревнивцем: по информации СМИ, он пытался запрещать жене сниматься в фильмах, где есть любовные сцены, а также возмутился, когда возлюбленная приняла участие в откровенной фотосессии для одного из мужских журналов.

Брак актеров продлился пять лет. Однако, по некоторым данным, распался в том числе из-за профессиональной ревности Владимира. В тот период карьера Ходченковой резко пошла в гору, затмив успехи Яглыча. Его стали часто представлять как мужа знаменитой актрисы, и, по слухам, Владимира это раздражало, уверяли инсайдеры.