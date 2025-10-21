Певица МакSим назвала главный критерий при выборе мужчины

Певица МакSим высказалась о своей семейной жизни. Исполнительница также раскрыла журналистам, каким, по ее мнению, должен быть настоящий мужчина. Что известно о личной жизни знаменитости, расскажет Москва 24.

"Женой была прекрасной"

Певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) раскрыла детали личной жизни в беседе с журналистами на дне рождения одного из телеканалов.





МакSим певица В моей жизни мне очень повезло: я влюблялась два раза по-настоящему, и у меня растут две прекрасные дочери, которые снова и снова напоминают об этом. Женой была прекрасной, правда. Прошло уже много времени, и я понимаю, что это так.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" также поделилась главным критерием при выборе мужчины: он должен быть "любящим".

При этом 15 октября певица признавалась в разговоре с изданием "Теленеделя", что в прошлом ей несколько раз доводилось самостоятельно завершать отношения, поэтому пока МакSим не готова начинать новые романы.

По словам МакSим, в 2011 году после развода с первым супругом, звукорежиссером Алексеем Луговцовым, она столкнулась со сложным периодом. В то время избранник певицы страдал от зависимостей, на фоне которых совместная жизнь пары стала невыносимой. Исполнительница призналась, что боялась своего экс-супруга и даже плакала "на плече у своего духовника", надеясь, что в скором времени это испытание закончится.

Такие обстоятельства заставляли МакSим испытывать сильный стресс, с которым она пыталась справиться с помощью употребления алкоголя. Однако вскоре певица сделала паузу в карьере, чтобы, как она признавалась, восстановить внутреннее равновесие.

Сейчас же МакSим уделяет внимание лишь своим двум дочкам – Александре и Марии. При этом певица не исключила, что в будущем может вновь стать матерью. Она также призналась, что думала о том, чтобы усыновить ребенка. Однако на данный момент знаменитость не пошла на этот шаг, назвав его "сложным решением".

"До сих пор не знаю, дойду ли до него. <...> Генетика – вещь очень сильная. Я ясно вижу это в своих детях и именно поэтому считаю, что к таким вопросам нужно подходить с особой серьезностью", – объяснила певица.

Личная жизнь и алкогольная зависимость

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

Со своим первым избранником, звукорежиссером Алексеем Луговцовым, МакSим вступила в брак в 2008 году на Бали. В 2009-м у пары родилась наследница Александра. Изначально избранник поддерживал певицу и помогал ей ухаживать за ребенком, признавалась она в одном из интервью. Однако со временем звукорежиссер начал требовать от певицы все больше внимания, перестав ей помогать.

"У Леши был большой комплекс из-за того, что он рядом со мной. Он никогда не приглашал меня куда-то. Мы были вместе только на гастролях и дома", – объясняла знаменитость в одной из телевизионных программ.

В итоге в 2011 году МакSим подала на развод. После этого, по данным СМИ, она впервые столкнулась с алкогольной зависимостью.

После разрыва с Луговцовым у МакSим был роман с музыкантом Александром Красовицким, который продлился два года. Экс-возлюбленный Марины признавался журналистам, что союз распался из-за того, что певица увлеклась бизнесменом Антоном Петровым.

Однако этот роман продлился всего около года: новый избранник ушел от Абросимовой, которая была беременна от него. Петров стал встречаться с дочерью депутата Госдумы Елизаветой Брыксиной, на которой впоследствии женился.

Подруга исполнительницы рассказывала в разговоре с изданием "Стархит", что певица тяжело переживала разрыв с бывшим возлюбленным.

"Марина тяжело переживала измену. Страшно ревновала, не спала ночами, плакала в подушку, но всю боль держала внутри – даже виду не подавала, что ей уже давно все известно", – раскрыла подруга певицы.

Как впоследствии признавалась певица, боль от этого расставания она тоже пыталась заглушить с помощью спиртного.

Летом 2023 года певица впервые публично рассказала об алкогольной зависимости, с которой боролась уже на протяжении многих лет. Марина опубликовала в личном блоге видеообращение, в котором призналась, что новый рецидив произошел на фоне проблем со здоровьем. В июне 2021 года МакSим доставили в больницу с 40%-ным поражением легких. Тогда певице диагностировали пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре PR-менеджер знаменитости Яна Богушевская сообщила, что показатель достиг 75% поражения легких. В июле состояние МакSим стало улучшаться, а в начале августа артистку вывели из медикаментозного сна и вскоре выписали из больницы.

Абросимова признавалась, что после болезни и долгого восстановления вновь пристрастилась к спиртному для ощущения бодрости и поднятия настроения. Позже певица признавалась в одном из интервью, что поначалу надеялась справиться с проблемой самостоятельно. Однако внезапно она лишилась поддержки матери, которая больше не могла приезжать к ней из-за собственных проблем со здоровьем. Дополнительным ударом стало то, что многие музыканты из команды ушли. После этого певица начала лечиться всеми возможными способами: ложилась в реабилитационные центры, искала утешение в религии.

При этом исполнительница рассказывала, что главным в борьбе с зависимостью стало ее осознанное решение отказаться от пагубной привычки.