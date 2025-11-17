Игорь Николаев вдвое увеличил гонорар перед Новым годом

Композитор Игорь Николаев вдвое увеличил гонорар перед новогодними праздниками, сообщили СМИ. Кто еще из знаменитостей пересмотрел свои расценки под конец года, расскажет Москва 24.

Игорь Николаев

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Исполнитель и композитор Игорь Николаев увеличил гонорар за предновогодние корпоративы в два раза. Как сообщил телеграм-канал Mash, если еще в сентябре 40-минутное выступление обходилось заказчику в 2,5 миллиона рублей, то теперь за такой формат корпоратива придется заплатить уже 5 миллионов. При этом часовое выступление народного артиста якобы будет стоить 10 миллионов рублей.

По данным телеграм-канала, даже с такими расценками концертный график Николаева "забит настолько, что легенда пашет на износ". Несмотря на проблемы с сердцем и гипертонию третьей степени, 65-летний артист планирует отработать сольные двухчасовые концерты и давать по несколько корпоративов в день.

Владимир Пресняков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец поднял гонорар сразу в четыре раза по сравнению с прошлым годом, передал телеграм-канал Shot. По данным журналистов, еще год назад исполнитель брал за частное выступление 1,5 миллиона рублей. Теперь он запрашивает сумму в 6 миллионов.

Кроме того, телеграм-канал уточнил, что Пресняков приезжает на выступление с командой из 19 человек. Соответственно, всем должен быть оплачен трансфер и для всех подготовлены гримерки. Помимо этого, артист требует крем для рук конкретного бренда и металлические столовые приборы.

Шура

Гонорар Шуры (настоящее имя – Александр Медведев) в предстоящие праздники достигнет 5 миллионов рублей. При этом год назад СМИ сообщили, что певец выступал на частных мероприятиях за меньшие суммы – 2–2,5 миллиона рублей. Увеличение стоимости выступлений связано с ростом спроса на творчество певца: исполнитель очень востребован в эти новогодние праздники, сообщает News.ru со ссылкой на продюсера Сергея Лаврова.





Сергей Лавров продюсер Когда идут частные корпоративы, люди хотят праздник, и больше всего спросом пользуются артисты, которые не лезут в политику, а просто делают шоу, создают настроение. Большой популярностью пользуется певец Шура, у него гонорар уже 5 миллионов рублей, и его заказывают, потому что вышел такой фриковатый, незатейливый, доброта со сцены и ни одного политического слова.

Филипп Киркоров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость частного выступления поп-короля на предновогоднем корпоративе составит рекордные 25 миллионов рублей, сообщило издание "Абзац". При этом, по другим данным, гонорар артиста за декабрьские выступления составит до 10 миллионов рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

К слову, по данным издания, в обычное время расценки у народного артиста РФ ниже: 3 миллиона за частное выступление. При этом в саму новогоднюю ночь Киркоров отказался выходить на сцену: певец предпочел провести праздник в кругу семьи.

Люся Чеботина

По данным СМИ, еще в сентябре за одно выступление Чеботина могла заработать около 6 миллионов рублей, однако гонорар на предпраздничные корпоративы у певицы вырос до 12 миллионов. При этом, по информации издания "Абзац", в сумму не входят расходы на бытовой и технический райдер. Журналисты уточнили, что перед Новым годом Чеботина также добавила в бытовой райдер дополнительный пункт: наличие елки в гримерке. Причем это условие является обязательным.