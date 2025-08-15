Шесть знаменитостей, у которых есть необычные татуировки

Возлюбленный блогера Айзы-Лилуны Ай Степан Кузьменко сделал татуировку на руке с именем своей избранницы, чтобы выиграть денежный приз. Какие еще знаменитости наносили рисунки на тело при необычных обстоятельствах, расскажет Москва 24.

Избранник Айзы Степан Кузьменко

Избранник Айзы, блогер и предприниматель Степан Кузьменко, набил татуировку с надписью AIZA-LILUNA на запястье во время реалити-шоу, в котором возлюбленные приняли участие. В рамках проекта были предложены дополнительные испытания, благодаря которым можно заработать деньги для личного счета. Партнеру блогера дали задание сделать рисунок, посвященный избраннице. За это Степану были готовы заплатить 100 тысяч рублей. Кузьменко без раздумий согласился, хотя пара в отношениях чуть больше года.

Айза прокомментировала поступок бойфренда, заявив, что Степан является азартным человеком и легко соглашается на безумные идеи.

Джонни Депп

Голливудский актер сделал тату в честь второй супруги, коллеги Эмбер Херд. По данным СМИ, рисунок появился на пальцах его руки во время медового месяца – прозвище возлюбленной slim, что переводится как "худышка". Однако брак знаменитостей продлился менее полутора лет, за ним последовал скандальный и болезненный для Деппа развод. Экс-избранница обвинила Джонни в домашнем насилии, а его карьера оказалась на грани краха.

Чтобы о бывшей ничего не напоминало, актер перебил надпись, теперь на пальцах красуется слово scam – "обман".

Настасья Самбурская

У актрисы на теле есть несколько надписей, например жизнеутверждающая Love Yourself. Однако позже знаменитость решила набить менее типичные татуировки. Теперь на правой пятке Настасьи есть надпись: "Это пятка".

На левой ноге Самбурской на том же месте написано "Родинка", а рядом нарисована стрелка и кружок, в который обведена сама родинка.

Райан Гослинг

По данным СМИ, голливудский актер самостоятельно набил татуировку в виде руки монстра на своем предплечье. Однако, когда в Сети появились фотографии рисунка, многие пользователи отметили, что он похож не на изначальную задумку знаменитости, а на кактус в иголках.

"Мне нравится, когда татуировки плохо выглядят. Вот только никто такую татуировку тебе не сделает. Так что я сам набил себе одну", – объяснял актер.

Эд Ширан

Британский певец любит добавлять в свою еду кетчуп одной известной марки. В 2012 году Ширан решил увековечить пристрастие к соусу и сделал на руке татуировку в виде его этикетки. После этого компания назвала Эда "фанатом номер 1" и подарила ему годовой запас своего товара. Это стало началом "взаимной любви": позже Ширан снялся в рекламе кетчупа, идею которой предложил сам. Также музыкант совместно с компанией выпустили продукт, а в 2019 году бренд создал лимитированную коллекцию. Упаковка была украшена татуировками Ширана.

Никки Рид

В 2009 году американская актриса появилась на публике с вытатуированной надписью "ПРИЛУЧНЫЙ" на запястье. Рисунок был посвящен экс-супругу Агаты Муцениеце, с которым у заокеанской звезды случился страстный роман. Однако актеры не смогли поддерживать отношения на расстоянии, поэтому вскоре расстались, а через пару лет Никки свела напоминание о скоротечной связи.

При этом на правом боку грудной клетки у Никки осталась другая надпись, сделанная на русском языке. На теле актрисы выбита фраза: "АОЛЖНО БЫТЬ ЧТОТОБОЛЬШЕЕ" (орфография сохранена. – Прим. ред.).

