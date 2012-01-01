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14 марта, 19:54

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Пользователи Сети обеспокоены худобой Аланы Мамаевой и Марии Погребняк

"Я питаюсь прекрасно": Алана Мамаева и Мария Погребняк напугали своих подписчиков

В Сети обсуждают состояние здоровья Аланы Мамаевой и Марии Погребняк. Поводом для беспокойства пользователей стала чрезмерная худоба девушек. Подробности – в материале Москвы 24.

"Искренне переживаю"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Подписчики Аланы Мамаевой обрушили на девушку очередную порцию критики и тревог 13 марта: блогер и модель опубликовала кадры с тренировки, сообщив, что с помощью занятий набирает вес. По ее словам, она получает большое количество личных сообщений с осуждением ее фигуры, хотя на деле у нее нет никаких проблем со здоровьем.

Я питаюсь прекрасно. С акцентом на белковые продукты, занимаюсь спортом три раза в неделю, и уже вижу отличный результат! Так как в прошлом я гимнастка, у меня очень быстро реагируют мышцы на нагрузку, я уже набрала около 2,5 килограмма, и это не жир, а мышечная масса!
Алана Мамаева
блогер, модель

Девушка подчеркнула, что "чувствует себя прекрасно" и желает того же всем, кто следит за ней в Сети.

Несмотря на заверения, пользователи продолжают подозревать у Мамаевой анорексию или другие расстройств пищевого поведения. Многие сходятся во мнении, что у девушки неестественно худощавое лицо, руки и ноги, поэтому ее призывают набрать "хотя бы 5–10 килограммов".

Алана, искренне переживаю за ваш вес! А так вы красотка, конечно.
пользовательница социальной сети

Комментаторы также советуют модели потреблять больше калорий. Например, под одним из постов Мамаевой указали, что ей стало бы гораздо лучше, начни она питаться "шашлыком и хлебом" или фастфудом.

"Ну как быть такой худой, когда столько много вкусного можно скушать?" – задаются вопросом в комментариях.

"Скоро ее не будет видно"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

С подозрениями в анорексии столкнулась и подруга Аланы Мамаевой, блогер Мария Погребняк. Под публикациями звезды в соцсетях встречается большое количество комментариев, где ее худобу называют "нездоровой", полагая, что для столь низкого веса нужно вообще не есть.

"Уже реально скоро ее не будет видно", – написал пользователь.

При этом многие подписчики просят не перебарщивать с "рекомендациями" и оскорблениями в адрес Марии.

"О боже, люди, что вы пристали к ее ногам? Какая пропаганда худобы? Она что, голодает или не ест намеренно? Бредятину пишете", – возмущаются в соцсетях.

В свою очередь, сама Погребняк признавалась в своем личном блоге, что поддерживает полноценный рацион и удивлена своему низкому весу.

45,2 килограмма. В шоке. Хотя я питаюсь нормально. Видимо, моя беготня забирает все килограммы.
Мария Погребняк
блогер

Блогер отметила, что продолжает активно работать и вести проекты, несмотря на то, что недавно стала матерью – она родила четвертого ребенка 5 сентября 2024 года.

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