Пользователи Сети обеспокоены худобой Аланы Мамаевой и Марии Погребняк

В Сети обсуждают состояние здоровья Аланы Мамаевой и Марии Погребняк. Поводом для беспокойства пользователей стала чрезмерная худоба девушек. Подробности – в материале Москвы 24.
"Искренне переживаю"
Подписчики Аланы Мамаевой обрушили на девушку очередную порцию критики и тревог 13 марта: блогер и модель опубликовала кадры с тренировки, сообщив, что с помощью занятий набирает вес. По ее словам, она получает большое количество личных сообщений с осуждением ее фигуры, хотя на деле у нее нет никаких проблем со здоровьем.
Девушка подчеркнула, что "чувствует себя прекрасно" и желает того же всем, кто следит за ней в Сети.
Несмотря на заверения, пользователи продолжают подозревать у Мамаевой анорексию или другие расстройств пищевого поведения. Многие сходятся во мнении, что у девушки неестественно худощавое лицо, руки и ноги, поэтому ее призывают набрать "хотя бы 5–10 килограммов".
Комментаторы также советуют модели потреблять больше калорий. Например, под одним из постов Мамаевой указали, что ей стало бы гораздо лучше, начни она питаться "шашлыком и хлебом" или фастфудом.
"Ну как быть такой худой, когда столько много вкусного можно скушать?" – задаются вопросом в комментариях.
"Скоро ее не будет видно"
С подозрениями в анорексии столкнулась и подруга Аланы Мамаевой, блогер Мария Погребняк. Под публикациями звезды в соцсетях встречается большое количество комментариев, где ее худобу называют "нездоровой", полагая, что для столь низкого веса нужно вообще не есть.
"Уже реально скоро ее не будет видно", – написал пользователь.
При этом многие подписчики просят не перебарщивать с "рекомендациями" и оскорблениями в адрес Марии.
"О боже, люди, что вы пристали к ее ногам? Какая пропаганда худобы? Она что, голодает или не ест намеренно? Бредятину пишете", – возмущаются в соцсетях.
В свою очередь, сама Погребняк признавалась в своем личном блоге, что поддерживает полноценный рацион и удивлена своему низкому весу.
Блогер отметила, что продолжает активно работать и вести проекты, несмотря на то, что недавно стала матерью – она родила четвертого ребенка 5 сентября 2024 года.