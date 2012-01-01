Пользователи Сети обеспокоены худобой Аланы Мамаевой и Марии Погребняк

В Сети обсуждают состояние здоровья Аланы Мамаевой и Марии Погребняк. Поводом для беспокойства пользователей стала чрезмерная худоба девушек. Подробности – в материале Москвы 24.

"Искренне переживаю"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Подписчики Аланы Мамаевой обрушили на девушку очередную порцию критики и тревог 13 марта: блогер и модель опубликовала кадры с тренировки, сообщив, что с помощью занятий набирает вес. По ее словам, она получает большое количество личных сообщений с осуждением ее фигуры, хотя на деле у нее нет никаких проблем со здоровьем.



Алана Мамаева блогер, модель Я питаюсь прекрасно. С акцентом на белковые продукты, занимаюсь спортом три раза в неделю, и уже вижу отличный результат! Так как в прошлом я гимнастка, у меня очень быстро реагируют мышцы на нагрузку, я уже набрала около 2,5 килограмма, и это не жир, а мышечная масса!

Девушка подчеркнула, что "чувствует себя прекрасно" и желает того же всем, кто следит за ней в Сети.

Несмотря на заверения, пользователи продолжают подозревать у Мамаевой анорексию или другие расстройств пищевого поведения. Многие сходятся во мнении, что у девушки неестественно худощавое лицо, руки и ноги, поэтому ее призывают набрать "хотя бы 5–10 килограммов".



пользовательница социальной сети Алана, искренне переживаю за ваш вес! А так вы красотка, конечно.

Комментаторы также советуют модели потреблять больше калорий. Например, под одним из постов Мамаевой указали, что ей стало бы гораздо лучше, начни она питаться "шашлыком и хлебом" или фастфудом.

"Ну как быть такой худой, когда столько много вкусного можно скушать?" – задаются вопросом в комментариях.

"Скоро ее не будет видно"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

С подозрениями в анорексии столкнулась и подруга Аланы Мамаевой, блогер Мария Погребняк. Под публикациями звезды в соцсетях встречается большое количество комментариев, где ее худобу называют "нездоровой", полагая, что для столь низкого веса нужно вообще не есть.

"Уже реально скоро ее не будет видно", – написал пользователь.

При этом многие подписчики просят не перебарщивать с "рекомендациями" и оскорблениями в адрес Марии.

"О боже, люди, что вы пристали к ее ногам? Какая пропаганда худобы? Она что, голодает или не ест намеренно? Бредятину пишете", – возмущаются в соцсетях.

В свою очередь, сама Погребняк признавалась в своем личном блоге, что поддерживает полноценный рацион и удивлена своему низкому весу.



Мария Погребняк блогер 45,2 килограмма. В шоке. Хотя я питаюсь нормально. Видимо, моя беготня забирает все килограммы.

Блогер отметила, что продолжает активно работать и вести проекты, несмотря на то, что недавно стала матерью – она родила четвертого ребенка 5 сентября 2024 года.