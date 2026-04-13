Пользователи Сети раскритиковали Киркорова после покупки кулича за 100 тыс руб

Народный артист РФ Филипп Киркоров традиционно приобрел кулич от Дениса Симачева, а Григорий Лепс опубликовал кадры с праздничного богослужения. Как другие знаменитости отметили Пасху, расскажет Москва 24.
Филипп Киркоров
Певец показал в своих соцсетях, как отметил праздник Светлой Пасхи с близкими. Он продемонстрировал на видео праздничный стол, который украшал кулич от дизайнера Дениса Симачева. Эксклюзивный десерт создавался в течение 7 часов, состоял из множества деталей, съемного купола из хрустальной карамели и золотого напыления.
В начале апреля десерт продавался за 19 тысяч рублей, затем цена несколько раз повышалась и в итоге в преддверии Пасхи достигла внушительных 100 тысяч. При этом традицией уже стало не только приобретение народным артистом угощения от Симачева, но и бурное обсуждение этого в соцсетях. Критики, как и в прошлом году, обратили внимание на стоимость изделия.
"Как это теперь развидеть?", "ярмарка тщеславия", "безбожники", "а чем отличаются куличи за 200 рублей и за 100 тысяч? Понтами если только", "жаль, что для вас Пасха – это вот эта красивая, но ничего не значащая ерунда в коробке", – отметили комментаторы.
Григорий Лепс
Народный артист РФ поделился в соцсетях кадрами с праздничного богослужения и поздравил подписчиков.
На кадрах исполнитель был запечатлен вместе с другими прихожанами во время службы, а также на кадрах видно, как Лепс приложился к святыням.
Ани Лорак
Певица поделилась с подписчиками снимком на фоне храма, куда пришла освятить пасхальные блюда. В корзине видны три кулича и крашеные яйца.
Однако праздничный стол Ани Лорак не ограничился этой корзиной. Ее коллега Филипп Киркоров ранее делился в соцсетях, что преподнес певице в подарок дизайнерский кулич стоимостью 100 тысяч рублей. Исполнитель отметил, что приобрел пасхальные угощения "для самых близких и родных людей", в числе которых, помимо Ани Лорак, оказались Сергей Лазарев и композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев.
Надежда Бабкина
Народная артистка РСФСР поделилась в своих соцсетях тем, что для нее Пасха в первую очередь семейный праздник. Певица показала скромное блюдо, в центре которого располагался простой кулич, его обрамляли украшенные яйца. Кроме того, знаменитость отметила, что это один из ее любимых праздников, потому что связан со светом, теплом и пробуждением природы.
Певица поделилась некоторыми семейными традициями: они с близкими стараются провести день максимально весело и со смехом, а также обязательно соревнуются в битье яиц.
Андрей Григорьев-Апполонов
Солист группы "Иванушки International" накануне праздника поделился с подписчиками процессом окрашивания яиц. Григорьев-Апполонов отметил, что это является традицией, поэтому его не остановило даже то, что он вернулся с концерта ночью накануне праздника. Певец также добавил, что освящает пасхальные блюда в церкви недалеко от дома.