Пользователи Сети раскритиковали Киркорова после покупки кулича за 100 тыс руб

Народный артист РФ Филипп Киркоров традиционно приобрел кулич от Дениса Симачева, а Григорий Лепс опубликовал кадры с праздничного богослужения. Как другие знаменитости отметили Пасху, расскажет Москва 24.

Филипп Киркоров

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/fkirkorov

Певец показал в своих соцсетях, как отметил праздник Светлой Пасхи с близкими. Он продемонстрировал на видео праздничный стол, который украшал кулич от дизайнера Дениса Симачева. Эксклюзивный десерт создавался в течение 7 часов, состоял из множества деталей, съемного купола из хрустальной карамели и золотого напыления.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Это просто невероятной красоты произведение искусства <...> Это самый классный подарок в эту праздничную неделю.

В начале апреля десерт продавался за 19 тысяч рублей, затем цена несколько раз повышалась и в итоге в преддверии Пасхи достигла внушительных 100 тысяч. При этом традицией уже стало не только приобретение народным артистом угощения от Симачева, но и бурное обсуждение этого в соцсетях. Критики, как и в прошлом году, обратили внимание на стоимость изделия.

"Как это теперь развидеть?", "ярмарка тщеславия", "безбожники", "а чем отличаются куличи за 200 рублей и за 100 тысяч? Понтами если только", "жаль, что для вас Пасха – это вот эта красивая, но ничего не значащая ерунда в коробке", – отметили комментаторы.

Григорий Лепс

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gvleps

Народный артист РФ поделился в соцсетях кадрами с праздничного богослужения и поздравил подписчиков.





Григорий Лепс певец, народный артист РФ Христос Воскресе, православные! Счастья, здоровья, благополучия, Божией помощи во всех делах! Спаси и сохрани.

На кадрах исполнитель был запечатлен вместе с другими прихожанами во время службы, а также на кадрах видно, как Лепс приложился к святыням.

Ани Лорак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anilorak; fkirkorov

Певица поделилась с подписчиками снимком на фоне храма, куда пришла освятить пасхальные блюда. В корзине видны три кулича и крашеные яйца.





Ани Лорак певица Для меня Пасха не только про традиции. Это про внутреннее возвращение. К себе. К вере. К тому, что важно по-настоящему. Берегите свое сердце. Пусть в нем будет больше мира, добра и любви. И пусть этот свет остается с вами, несмотря ни на что.

Однако праздничный стол Ани Лорак не ограничился этой корзиной. Ее коллега Филипп Киркоров ранее делился в соцсетях, что преподнес певице в подарок дизайнерский кулич стоимостью 100 тысяч рублей. Исполнитель отметил, что приобрел пасхальные угощения "для самых близких и родных людей", в числе которых, помимо Ани Лорак, оказались Сергей Лазарев и композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев.

Надежда Бабкина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ngbabkina

Народная артистка РСФСР поделилась в своих соцсетях тем, что для нее Пасха в первую очередь семейный праздник. Певица показала скромное блюдо, в центре которого располагался простой кулич, его обрамляли украшенные яйца. Кроме того, знаменитость отметила, что это один из ее любимых праздников, потому что связан со светом, теплом и пробуждением природы.





Надежда Бабкина певица, народная артистка РСФСР Вокруг все словно заново рождается, природа пробуждается после зимы. На деревьях появляются первые, еще чистенькие, листочки, земля травой покрывается, свежестью пахнет. Вся природа приветствует Воскресение Господне. Это ли не чудо?

Певица поделилась некоторыми семейными традициями: они с близкими стараются провести день максимально весело и со смехом, а также обязательно соревнуются в битье яиц.

Андрей Григорьев-Апполонов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/apollonov_ag

Солист группы "Иванушки International" накануне праздника поделился с подписчиками процессом окрашивания яиц. Григорьев-Апполонов отметил, что это является традицией, поэтому его не остановило даже то, что он вернулся с концерта ночью накануне праздника. Певец также добавил, что освящает пасхальные блюда в церкви недалеко от дома.