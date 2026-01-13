Труппа Театра на Таганке поздравила Ирину Апексимову с 60-летием

13 января заслуженной артистке РФ Ирине Апексимовой исполнилось 60 лет. Как живет и чем занимается директор Театра на Таганке, расскажет Москва 24.

"Наш театр необычный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

13 января актрисе и заслуженной артистке РФ Ирине Апексимовой исполнилось 60 лет. Более 10 лет она совмещает творческую деятельность с должностью директора Театра на Таганке. В 2020-м Апексимова также была назначена руководителем театра "Содружество актеров Таганки", а в 2021-м по ее инициативе эти две части театра были объединены после раскола, который произошел почти 30 лет назад.

"Это не формальное объединение, а союз по душе – работают вместе "старики" и новое поколение Театра на Таганке", – отметила актриса и директор в интервью РИА Новости в 2023 году.

Первыми Апексимову с юбилеем поздравили участники труппы.



из сообщения в официальном телеграм-канале Театра на Таганке Спасибо за театр, который не боится экспериментировать, и за высочайший уровень профессионализма! Счастливы работать под началом такого мудрого и харизматичного руководителя. Гордимся и восхищаемся!

В свежих интервью и в соцсетях Апексимова рассказывала не о собственных амбициях и планах, а о новых спектаклях и достижениях труппы. В 2024-м театр под руководством Апексимовой отметил 60-летие. В юбилейный сезон труппа отправилась на гастроли по России, а также выпустила несколько премьерных спектаклей. Был организован вечер современной поэзии: театр объявил конкурс "В поисках жанра" и выбрал несколько десятков молодых поэтов. Лучшие стихи прозвучали в день рождения театра в исполнении его актеров.

"Наш театр необычный, поэтому мы решили праздновать день рождения не просто юбилейным вечером, а вечером современной поэзии. У Театра на Таганке исторически очень прочная связь с поэтическим словом, все знают, что для этой сцены творили знаменитые поэты и писатели, музыканты и композиторы", – рассказала тогда Апексимова в интервью "Российской газете".

11 декабря 2025-го у входа на Новую сцену Театра на Таганке открылся памятник его основателю, народному артисту РФ, режиссеру и педагогу Юрию Любимову.

Актриса и руководитель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ирина Апексимова родилась в 1966 году в Волгограде в семье музыкантов. Ее отец был баянистом, пианистом и работал в музыкальной школе, а мать преподавала в консерватории на дирижерско-хоровом отделении, а также была хормейстером в театре. Ирина рассказывала, что в детстве любила танцевать и мечтала пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с музыкой, став певицей. Когда ей было 8 лет, родители развелись, а когда девочке исполнилось 13, мама увезла ее и старшего брата в Одессу.

В 1983-м Апексимова поехала покорять Москву, но попытка поступить в театральный вуз оказалась неудачной: ее не приняли из-за сильного говора. Ирина год проработала актрисой кордебалета в театре Одессы, а потом вновь попыталась поступить в столичный вуз, но снова провалила вступительные экзамены и уехала в Волгоград. В 1985-м она переехала в Москву, а в 1986-м стала студенткой Школы-студии МХАТ, поступив в мастерскую Олега Табакова. После окончания была принята в труппу МХТ имени А. П. Чехова.

Апексимова дебютировала на экране в 1987 году, снявшись в психологической драме "Башня". В 1994-м получила приз за лучшую женскую роль на Парижском кинофестивале за работу в фильме "Октябрь". В 2000-х проходила учебу в университетах и актерских школах США и Великобритании.

С 2012-го Апексимова была директором Театра Романа Виктюка, в 2015-м покинула пост, став руководителем Театра на Таганке.

Помимо этого, актриса продолжает играть на сцене театра и сниматься в кино.





Ирина Апексимова актриса, заслуженная артистка РФ, директор Театра на Таганке Актерская – это не просто профессия, способ жизни. Если хотите – группа крови.

В интервью журналу Buro Ирина сказала, что ей удается совмещать руководящую должность с творчеством благодаря многогранности, которая, по ее мнению, присуща всем людям. Актриса отметила, что какая-то часть ее готова подчиняться режиссеру, а другая стремится показать, что тоже что-то из себя представляет.

Апексимова дважды была замужем, у нее есть дочь от первого брака с актером, кинорежиссером и сценаристом Валерием Николаевым, Дарья Авратинская. Она пошла по стопам родителей и также работает в Театре на Таганке.