Скарлетт Йоханссон объяснила, почему никогда не заведет аккаунт в соцсетях

Скарлетт Йоханссон заявила, что не собирается вести соцсети и ничто не заставит ее зарегистрировать свой аккаунт, даже давление со стороны кинопрокатчиков или хороший рекламный контракт. Кто еще из звезд не интересуется виртуальной жизнью, расскажет Москва 24.

Скарлетт Йоханссон

Фото: AP Photo/Joel C Ryan/Invision/AP

У голливудской актрисы нет публичных аккаунтов ни на одной популярной платформе. 11 марта в интервью изданию InStyle звезда заявила, что не изменит своим принципам даже ради крупных контрактов.





Скарлетт Йоханссон актриса Сегодня я получила электронное письмо от Universal, в котором они предлагали мне участие в продвижении "Мира Юрского периода: Возрождение" в соцсетях. На меня оказывается большое давление. Есть ли способ, с помощью которого я могла бы завести страницу в социальных сетях и остаться собой? Мне кажется, что нет.

Звезда также отметила, что защищает дочь Роуз и сына Коса от публичности.

"Анонимность моих детей – это нечто бесценное для меня", – заявила Йоханссон.

Кинодива добавила, что, однажды оказавшись в центре внимания, уже невозможно повернуть время вспять, поэтому она пытается сохранить наследникам детство и свободу, пока они сами не смогут сделать осознанный выбор.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Фото: legion-media.com/Jack Gruber-Imagn Images/Sipa USA

Актеры никогда не выставляют личную жизнь напоказ. Скрытность пары даже вызывала возмущение у их поклонников: Еву открыто критиковали подписчики за то, что она не рассказывает в блоге о происходящем в семье. В июле 2023 года Мендес ответила хейтерам, что попросту не может совмещать эти два дела: активно вести аккаунт и уделять время семье. По мнению актрисы, соцсети занимают слишком много времени, а она хочет проводить его с близкими.

Звездная чета также заботится о конфиденциальности дочерей Амады и Эсмеральды. Супруги даже запрещают наследницам регистрировать аккаунты в соцсетях. В августе того же года Ева объяснила подписчикам в своем блоге столь жесткие методы воспитания.





Ева Мендес актриса В моем доме у детей нет доступа к интернету. Это слишком опасно. Детям же запрещено пить алкоголь, голосовать, получать водительские права и так далее. Интернет для меня подпадает под эту категорию. Особенно социальные сети.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: AP Photo/Chris Jackson/Pool Photo via AP

Герцоги Кембриджские тоже запретили троим своим наследникам, Джорджу, Луи и Шарлотте, пользоваться соцсетями. Супруги периодически делятся снимками детей на личной странице, но категорически против того, чтобы те регистрировали собственные аккаунты.

"Кейт и Уильям не позволяют им заводить даже секретные страницы. Они абсолютно не согласны с тенденцией, когда маленькие дети становятся блогерами в социальных сетях", – рассказывал инсайдер изданию Express.Uk.

Дэниел Рэдклифф

Исполнитель роли Гарри Поттера, как и Скарлетт Йоханссон, не ведет аккаунты в соцсетях. В 2020 году в одном из интернет-шоу актер заявил, что однажды подумывал зарегистрироваться, но не стал, ведь не смог бы спокойно реагировать на хейтеров.





Дэниел Рэдклифф актер Я на 100 процентов уверен, если бы я зарегистрировался, все бы просыпались от историй из разряда: "Дэниел Рэдклифф поругался со случайным пользователем в соцсетях". Слава богу, что, когда я был моложе, я даже не интересовался тем, что обо мне пишут в интернете.

Он также добавил, что хотел бы читать о себе лишь хорошее, а не становиться участником интриг и провокаций.

Эмма Стоун

В 2012 году аккаунт актрисы взломали, после чего она перестала вести свой блог. Позже Эмма говорила журналистам, что ей не нравится, как в современном мире человека определяют соцсети: насколько он там активен и "какие его фотографии выглядят лучше всего в определенный день".

А в 2018-м в интервью журналу Elle Стоун связала отказ от соцсетей с заботой о себе. Актриса заявила, что они вряд ли сказались бы на ней положительно, ведь ей сложно справляться с такими потоками информации.