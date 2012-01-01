В Лондоне открылась выставка картин Робби Уильямса

Британский певец Робби Уильямс уже несколько лет занимается живописью. Исполнитель создает шедевры с помощью планшета и на днях презентовал их на очередной выставке в Лондоне. Какие еще звезды решили податься в другие сферы искусства, расскажет Москва 24.

Робби Уильямс

На днях западные СМИ анонсировали выставку картин певца под названием "Радикальная честность", которая открылась в Лондоне. Робби нашел в себе талант художника еще в 2020 году и с тех пор неоднократно выставлял свои работы на суд публики.

В интервью The Sunday Times исполнитель рассказал, что пишет картины при помощи планшета и стилуса. Его работы представляют собой сочетание ярких цветных пятен и афоризмов.

Певец отметил, что на создание одного шедевра тратит не более 25 минут. Сначала ему в голову приходит какая-либо фраза, затем Робби придумывает, как ее визуализировать. При этом исполнитель отметил, что не планирует учиться живописи профессионально, ведь на это у него "нет времени и желания".

Впрочем, увлечение певца и так приносит ему неплохой доход: в 2022 году Уильямс продал одну из работ на аукционе за 40 тысяч фунтов. Робби отметил, что его произведения "будут доступны для богатых людей", ведь ценник он установил не самый дешевый.

Матильда Шнурова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Экс-супруга Сергея Шнурова много лет была не только светской львицей, но и успешным ресторатором. Правда, в 2023 году Матильда в своем блоге сообщила о закрытии бизнеса: некоторые заведения не пережили даже период пандемии.

Сейчас Шнурова ведет онлайн-классы по дыханию и стретчингу. По данным телеграм-каналов, Матильда не новичок в этом деле: первые тренировки с упором на балет и растяжку она начала продавать еще несколько лет назад. По информации СМИ, в 2010 году бывший ресторатор открыла в Санкт-Петербурге балетную школу, однако в 2020-м журналисты сообщили, что Шнурова больше не является ее владелицей.

Ксения Собчак

В марте 2025 года телеведущая появилась на Московской неделе моды в необычном амплуа: Ксения прошла по подиуму в качестве модели. Собчак представила салатовое платье в пол с юбкой на каркасе. Знаменитость отнеслась к своему выходу с большой долей иронии, назвав наряд "платьем кентавра".





Ксения Собчак телеведущая В образе кентавра мне нет равных! <…> Идеальное платье для всех перманентно готовящихся к летнему сезону. Скрыло все, что нужно было скрыть. <…> Кстати, видела, что коллеги по телеграм-каналам в большом количестве уже успели отметить мою подиумную "подработку", но это разовые акции и только по любви. Так что Белла Хадид может спать спокойно.

При этом подписчики с готовностью подхватили шутку Ксении про ее подиумный образ.

Карина Нигай

В марте этого года в интервью Hello! блогер рассказала, что осуществила давнюю мечту и стала певицей. На такие перемены в карьере ее сподвигла детская травма: однажды Карину выгнали из хора, заявив, что пение не ее конек.





Карина Нигай блогер, звездный стилист Мне кажется, что переход к вокалу стал для меня логичным шагом: в моде и блогинге я уже добилась многого, а теперь хочу развиваться дальше в медиапространстве, потому что это на 100% мое.

Нигай отметила, что в будущем планирует собирать полные залы: для достижения цели Карина развивает вокал на занятиях.

К слову, свой первый трек блогер представила еще в 2024 году. Тогда начинающая певица делилась с журналистами амбициозными планами о записи альбома и мечтами о фитах с Мари Краймбрери, Егором Кридом, Тимати, Jony, Люсей Чеботиной и Филиппом Киркоровым.