Экс-девушка Масленникова обвинила Клаву Коку в том, что та разрушила их отношения

Блогер Сабина Хайрова, которая ранее встречалась с коллегой Димой Масленниковым, обвинила его невесту, певицу Клаву Коку, в том, что та разрушила их роман. Подробности – в материале Москвы 24.

"Хочу смотреть на вас вечно"

Певица Клава Кока (настоящее имя – Клавдия Высокова) объявила в своих соцсетях о помолвке с блогером Дмитрием Масленниковым 3 апреля.

"Мы не встречаемся. Мы женимся!" – подписала пост знаменитость.

Соответствующей публикацией поделился в своих соцсетях и Масленников. Многие селебрити поддержали пару в комментариях. Среди них – исполнители Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Мари Краймбрери, комики Илья Соболев, Марина Кравец.

"Спасибо, что вы просто существуете. Я хочу смотреть на вас вечно", – написала в своих соцсетях певица Анна Седокова.

Однако не все искренне порадовались за пару. Блогер Сабина Хайрова, которую СМИ называют бывшей девушкой Масленникова, намекнула на скандальное начало отношений между Димой и Клавой.





Сабина Хайрова блогер Если в нашем мире поощряется восхваление женщин, которые вторгаются в отношения, уводят мужчин из отношений и семей, подавая это под соусом романтики, то я умываю руки, ну или... покинула чат-чат.

Хоть девушка и не называла имен, но благодаря отсылке к треку Коки "Покинула чат" пользователи сделали вывод в комментариях, что Хайрова высказалась именно по поводу Клавы и Димы.

Подписчики неоднозначно восприняли пост Сабины и развернули целую дискуссию.

"Как мы поняли, Клава угнала Диму", "погодите, но почему увела? Клава и Дима сами говорили, что не влезали в отношения", "я уверена на 90%, что это хайп. Ни за что не поверю, что Клава или Дима, которые так искренне показали свою историю любви, могут быть замешаны в какой-то грязи", "конечно, обидно, когда ты встречаешься с парнем и он на следующий день буквально идет к Клаве", "если бы они оба любили, они бы и не расстались, при чем тут Клава", – написали подписчики Хайровой.

"Просто друг"

По данным СМИ, Масленников и Кока являются давними друзьями и общаются уже на протяжении почти 10 лет. Однако в прессе периодически появлялись слухи, что их общение переросло в роман. При этом ранее блогер опровергал предположения, уверяя, что между ним и Клавой "не произошло какой-то химии".

Несмотря на это, в 2025-м пару все чаще стали замечать вместе: на отдыхе в Баку, а также в одном из столичных ресторанов. При этом возлюбленные делали совместный контент, но не афишировали роман, поэтому фанаты терялись в догадках, что происходит между знаменитостями.

После объявления о помолвке на канале Димы появилось большое интервью, в котором Кока и Масленников рассказали, как прошли путь от друзей до молодоженов. Пара подтвердила, что долгие годы состояла в товарищеских отношениях, однако Клава отметила, что в их общении всегда присутствовала доля флирта.

Возлюбленные вспомнили первый поцелуй, который произошел около 7 лет назад во время прогулки. Однако продолжения не последовало, потому что Масленников после случившегося стал "холодно" общаться с Кокой. По словам Димы, Клава была дорога ему как "родной человек" и друг, но не как девушка. Поэтому он решил, что поцелуем перешел черту и решил выбрать стратегию игнорирования.

В свою очередь певица отправила блогера во "френдзону".





Клава Кока певица И я на нем ставлю клеймо "просто друг".

Масленников осознал, что его тянет к подруге, позже, 9 марта 2021 года. Тогда пара встретилась за дружеским ужином, но Клава была в отношениях с другим.

При этом блогер отметил, что "жил в инфополе постоянной мысли о том, что Клава – та самая", потому что все вокруг подозревали пару в романе.

Масленников не с первой попытки признался в чувствах из-за страха. И в первый раз действительно получил отказ от певицы. Через некоторое время Клава решилась на отношения с другом, но они не были безоблачными и в итоге закончились ничем. Однако через 1,5 года Кока и Масленников поняли, что все же хотят быть вместе. Роман знаменитостей длится уже чуть больше года.