Блогер Дима Масленников прокомментировал пост Клавы Коки об их помолвке

Певица Клава Кока поделилась с подписчиками кадрами того, как блогер Дима Масленников сделал ей предложение. За несколько часов до этого она подтвердила в соцсетях их отношения в рамках релиза мини-альбома. Что известно о романе знаменитостей, расскажет Москва 24.

"Я знала, но не могла доказать"

3 апреля певица Клава Кока (настоящее имя – Клавдия Высокова) объявила в своих соцсетях о помолвке. Женихом стал давний друг знаменитости, блогер Дима Масленников. Исполнительница выложила серию снимков и видео с возлюбленным и бриллиантовым кольцом. На кадрах видно, что событие было камерным: Дима и Клава были вдвоем в шатре на пляже, их окружали светильники в виде больших свеч.





Клава Кока певица Мы не встречаемся. Мы женимся!

Сам Масленников в комментариях лаконично написал: "Я тебя люблю, родная".

За несколько часов до новости о грядущей свадьбе певица выпустила мини-альбом, сообщив об этом в своих соцсетях. Пластинка получила название "Как я люблю тебя", а на обложке – серия снимков с Масленниковым. Звезды давно дружат, однако на фото они обнимались и целовались отнюдь не по-товарищески, поэтому СМИ и подписчики сочли это официальным подтверждением романа. Дима оставил в комментариях под постом Клавы красное сердечко. В своих соцсетях он также опубликовал отрывок из новой песни Коки.

"Альбом про меня", – написал блогер.

В итоге пост Клавы собрал около 515 тысяч лайков и почти 9 тысяч комментариев, цифры в разы превышают стандартное количество реакций под публикациями певицы. Подписчики порадовались за звезду, так как многие давно ждали этого романа.

"Я знала, но не могла этого доказать", "этого ждал весь интернет лет 10", "самая красивая пара!", "я счастлива сегодня от этой новости", "мы все знали про это", "как же вы подходите друг другу", "рада за них больше, чем за себя саму", "как будто было очевидно, что так произойдет", "теперь все на своих местах", – бурно отреагировали подписчики Клавы.

Пару поддержали и знаменитости. В комментариях к посту отметились блогеры Егор Шип, Аня Покров, комик Дмитрий Журавлев, экс-участница группы "Ранетки" Анна Руднева.

"А уже можно говорить, что я всегда была за него?" – написала певица Мари Краймбрери.

По данным СМИ, пара дружит около 10 лет. При этом примерно с 2023-го стали появляться слухи, что общение между Димой и Клавой переросло в романтические отношения. Хотя Масленников опровергал домыслы, уверяя, что между ними "не произошло какой-то химии, которая должна быть".

Однако в июле 2025-го Кока вместе с родителями и друзьями, среди которых был и Масленников, отправилась на отдых в Баку. Там пара посетила концерт Джастина Тимберлейка. Соответствующим контентом Клава делилась в своих соцсетях.

В сентябре 2025-го издание Super опубликовало видео, на котором звезды были запечатлены в одном из столичных ресторанов. По словам корреспондента, блогер даже пытался приобнять спутницу, но та сохраняла дистанцию.

При этом в январе 2026-го Дима уклончиво комментировал слухи о романе с Клавой.

"Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто‑то хочет так говорить – пусть говорит, мы не против", – заявил блогер в "Шоу Воли".

Жизнь "до"

До Димы Клава встречалась с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились летом 2023-го в рамках шоу "Сердце Клавы". Пара не скрывала отношений, появляясь вместе на публике. Затем возлюбленные съехались, однако через 1,5 года после начала романа певица объявила о расставании с парнем.

Позже Кока рассказала в интервью, что причиной разрыва стали разные взгляды на семью: Клава давно мечтала о детях, а Александр, по ее словам, оказался не готов к более серьезным шагам. Кроме того, исполнительница допустила, что бывшего могла угнетать ее популярность.

До Поверина Клава встречалась с блогером Димой Гордеем (настоящее имя – Дмитрий Гордеев). Их отношения продлились около 2 лет и закончились публичным обменом претензиями. Пара скрывала роман, но Гордей внезапно объявил в своих соцсетях о расставании. В интервью Лауре Джугелии Клава расценила публикацию Дмитрия как предательство.





Клава Кока певица Моя личная жизнь всегда остается для меня личной. <...> Не хочется верить, что это хайп. Но оно выглядит очень странно. Явную точку мы не ставили. Может быть, мы бы решили все вернуть. Но он поступил так. У мужчины должна быть выдержка. Уж точно не кричать на всю планету о том, как плохо. Он всегда мне говорил, что для обычного человека горе – это горе, а для блогера – это контент. Но я не хочу говорить о нем плохо. Для меня это было показательно. Предательство? В какой-то степени.

Позже Клава смягчилась и в интервью Иде Галич отметила, что "было больно, обидно, неприятно", но все же поступок Гордея не был предательством. Певица добавила, что "отпустила обиды".

В свою очередь, по данным СМИ, первый серьезный роман случился у Клавы с Дмитрием Курышкиным, он продлился 5 лет. Пара начала встречаться еще до того, как Кока стала известной. По словам исполнительницы, отношения закончились из-за ревности со стороны возлюбленного и недопониманий.

Певице также приписывали романы с Егором Кридом, Niletto (настоящее имя – Данил Прытков) и Димой Биланом, однако эти слухи не получили подтверждения.

О личной жизни Масленникова известно не так много. Среди его бывших возлюбленных называют модель Лию Ситдикову, с которой он был в отношениях до 2019-го. Затем, по данным СМИ, его могли связывать отношения с девушкой из его команды. Диме также приписывали роман с блогером Сабиной Хайровой. Коллеги часто делились совместным контентом, однако отмечали, что между ними лишь дружба.

В январе 2026-го на "Шоу Воли" Масленников признался, что его сердце занято. Дима отметил, что его возлюбленная "идеальная, невероятная, лучшая, прекрасная, чудесная", кроме того, она – лучшее, что с ним происходило в жизни. Однако блогер не стал раскрывать ее имени. На вопросы ведущего Павла Воли, не против ли возлюбленная Димы, что его давно "сводят" с Кокой, блогер заявил, что у девушки действительно есть вопросы, но не стал развивать тему.