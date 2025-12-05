16-летний сын актера Павла Баршака парализован из-за редкой болезни

Сын Павла Баршака парализован, рассказала коллега знаменитости. Позже информацию журналистам подтвердил и сам актер. Что случилось с мальчиком, расскажет Москва 24.

"Нужно продолжать лечение"

Фото: кадр из передачи "Малахов"

16-летний сын Павла Баршака и художницы по костюмам Евгении Истоминой оказался парализован. Об этом рассказала коллега актера Евгения Осипова в эфире одной из телепрограмм.

"Они разошлись, у Жени это единственный сын, который в мае почувствовал себя плохо, прямо в школе его парализовало. Я очень хорошо знаю эту семью, они все лето сражались своими силами, им помогали друзья, никто не хотел афишировать эту ситуацию... В общем, я попросила у них разрешение, чтобы сообщить вам", – рассказала Осипова Андрею Малахову.

Телеведущий в свою очередь связался с актером, и тот подтвердил сказанное Евгенией. По словам Павла, Фома рос вполне обычным ребенком, но в один из майских дней почувствовал раскоординацию и перестал нормально ходить и двигаться.





Павел Баршак актер Его забрали домой, а утром он не смог встать с кровати. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди. В морозовской больнице подтвердилось, что это миелит (воспаление спинного мозга, в результате которого могут нарушаться нормальные ответы от мозга к остальной части тела и от остальной части тела к мозгу). Там он пробыл полгода, его лечили, но не помогло.

Актер также добавил, что болезнь до конца не изучена, кроме того, нет никаких гарантий, что лечение будет иметь эффект.

"Сын сейчас находится в Израиле, ему нужно продолжать лечение, его ждет операция. Один день пребывания в больнице обходится в 200 тысяч рублей. Сколько ему находиться там – никто не знает", – отметил Павел.

Баршак также добавил, что не хотел распространяться по поводу проблем в семье, но Осипова сначала рассказала о произошедшем у себя в соцсетях, затем Павел тоже поделился историей со своими подписчиками. После этого последовала финансовая помощь от друзей, но этих денег перестало хватать.

Сама Осипова добавила, что проблема может усугубиться.

"Никто не знает, как дальше развернется ситуация. У Фомы могут отняться руки, а у Жени единственный ребенок, мы не молодые девочки", – сказала звезда сериала "Доярка из Хацапетовки".

Многодетный папа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/pdbarshak

По данным СМИ, Баршак пережил два развода. Первой его супругой была дочь хореографа и актрисы Аллы Сигаловой, бизнесвумен и дизайнер интерьера Анна Политковская. В 2003 году у пары родился сын Федор, однако вскоре супруги развелись. По сведениям журналистов, мальчик остался жить с отцом, который часто брал его на съемки и на работу в театр. Повзрослев, юноша пошел по стопам знаменитого родителя и поступил в театральное училище.

Когда Павел женился второй раз на Евгении Истоминой, экс-супруга актера забрала Федора к себе, а в новой семье родился Фома. Однако и этот брак не был долгим. В третий раз Баршак женился на следователе-криминалисте Марии. При этом девушка занимается творчеством. В 2019 году у пары родилась дочь Прасковья.

По информации журналистов, Павлу удалось сохранить дружеские отношения со всеми бывшими женами. Кроме того, у актера близкий контакт с сыновьями от предыдущих браков. Также между всеми детьми выстроены теплые родственные взаимоотношения.