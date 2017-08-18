Актер "Квартета И" Демидов резко опроверг новости о плачевном состоянии здоровья

В СМИ появилась информация, что у Александра Демидова из "Квартета И" усугубились проблемы со здоровьем. Якобы из-за этого артист даже рискует получить инвалидность. Актер не остался в стороне и поспешил прокомментировать слухи. Где правда, а где ложь – разбиралась Москва 24.
"Решается вопрос о присвоении инвалидности"
4 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что Александр Демидов начал стремительно набирать вес из-за "серьезных проблем с почками и другими органами". Уточнялось, что актер якобы уже несколько лет страдает от отечности ног, слабости, проблем с давлением, а за последние три года его госпитализировали минимум трижды.
"Артисту прописали пожизненный прием дорогостоящих препаратов, подавляющих иммунитет, чтобы организм не отторгал собственные клетки. Решается вопрос о присвоении инвалидности. Александру показана строгая диета, постоянное наблюдение у врачей и соблюдение всех назначений", – отмечалось в публикации.
Однако сам Демидов поспешил опровергнуть информацию: актер резко высказался по поводу слухов и посоветовал оценивать его творчество, а не состояние здоровья.
Два ДТП за два часа
По данным СМИ, проблемы со здоровьем у Демидова начались еще в 2017 году: на своей иномарке актер за два часа стал участником сразу двух аварий. После первого ДТП он скрылся, а позже врезался в "Газель" на встречке и получил сотрясение и переломы ребер, передавало издание "Московский комсомолец". Именно тогда врачи диагностировали у него повышенное давление, сообщал Mash.
Помимо этого, СМИ отмечали, что в 2020 году артист тяжело переживал болезнь жены и резко набрал 25 килограммов, а два года назад якобы начались проблемы с почками, пищеводом и кишечником. Тогда появилась информация, что врачи считают образ жизни Демидова, далекий от принципов ЗОЖ, главной причиной проблем: актер не раз признавался, что любит выпить и покурить.
Счастливый брак, но полный испытаний
У актера есть дочь София и сын Игнат от разных жен, но первые два брака не принесли Демидову счастья и распались. Настоящую гармонию Александр обрел с Маргаритой: они познакомились на съемках комедии "Быстрее, чем кролики", где девушка работала ассистентом по актерам. В 2013 году влюбленные поженились.
Правда, и в этом случае семейную жизнь артиста трудно назвать безоблачной. Супруга звезды еще в 2018-м рассказывала, что отношения поначалу подрывали запои Демидова, передавал StarHit.
В 2020 году пара столкнулась с другим серьезным испытанием. Звезда "Квартета И" в эфире программы "Ты не поверишь!" рассказал, что Маргарита поскользнулась во дворе у загородного особняка и сломала лодыжку. Пара обратилась в частную клинику, где жене актера провели неудачную операцию, вставили в ногу пластину, но у женщины начались осложнения. При этом артист заплатил за медицинские услуги около 250 тысяч рублей, а в итоге супруга оказалась в инвалидном кресле. Демидов тогда написал заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор.
В октябре 2023 года издание StarHit рассказывало, что супруги после всех испытаний наконец-то обрели долгожданное счастье. Избранница артиста помогла Александру возобновить отношения с матерью после затяжной ссоры и даже подружилась с его сыном Игнатом от второго брака. Однако со старшей дочерью Соней от первого союза наладить связь ни Маргарите, ни отцу так и не удалось.