Актер "Квартета И" Демидов резко опроверг новости о плачевном состоянии здоровья

В СМИ появилась информация, что у Александра Демидова из "Квартета И" усугубились проблемы со здоровьем. Якобы из-за этого артист даже рискует получить инвалидность. Актер не остался в стороне и поспешил прокомментировать слухи. Где правда, а где ложь – разбиралась Москва 24.



"Решается вопрос о присвоении инвалидности"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

4 декабря телеграм-канал Mash сообщил, что Александр Демидов начал стремительно набирать вес из-за "серьезных проблем с почками и другими органами". Уточнялось, что актер якобы уже несколько лет страдает от отечности ног, слабости, проблем с давлением, а за последние три года его госпитализировали минимум трижды.

"Артисту прописали пожизненный прием дорогостоящих препаратов, подавляющих иммунитет, чтобы организм не отторгал собственные клетки. Решается вопрос о присвоении инвалидности. Александру показана строгая диета, постоянное наблюдение у врачей и соблюдение всех назначений", – отмечалось в публикации.

Однако сам Демидов поспешил опровергнуть информацию: актер резко высказался по поводу слухов и посоветовал оценивать его творчество, а не состояние здоровья.



Александр Демидов актер Да все в порядке. Отстаньте, пожалуйста, надоели. Что кто там пишет? Придумывают какую-то ерунду. Делать просто нечего, видимо, не о чем писать. Со мной все в порядке. У меня премьера на выпуске. Приходите в театр и оценивайте творчество, а не слухи.

Два ДТП за два часа

По данным СМИ, проблемы со здоровьем у Демидова начались еще в 2017 году: на своей иномарке актер за два часа стал участником сразу двух аварий. После первого ДТП он скрылся, а позже врезался в "Газель" на встречке и получил сотрясение и переломы ребер, передавало издание "Московский комсомолец". Именно тогда врачи диагностировали у него повышенное давление, сообщал Mash.

Помимо этого, СМИ отмечали, что в 2020 году артист тяжело переживал болезнь жены и резко набрал 25 килограммов, а два года назад якобы начались проблемы с почками, пищеводом и кишечником. Тогда появилась информация, что врачи считают образ жизни Демидова, далекий от принципов ЗОЖ, главной причиной проблем: актер не раз признавался, что любит выпить и покурить.

Счастливый брак, но полный испытаний

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

У актера есть дочь София и сын Игнат от разных жен, но первые два брака не принесли Демидову счастья и распались. Настоящую гармонию Александр обрел с Маргаритой: они познакомились на съемках комедии "Быстрее, чем кролики", где девушка работала ассистентом по актерам. В 2013 году влюбленные поженились.

Правда, и в этом случае семейную жизнь артиста трудно назвать безоблачной. Супруга звезды еще в 2018-м рассказывала, что отношения поначалу подрывали запои Демидова, передавал StarHit.





Маргарита Демидова супруга Александра Демидова У Саши были серьезные запои. В принципе, запои – это страшная вещь, настоящая болезнь, с которой очень сложно бороться. Часто у меня возникали мысли: "Зачем все это нужно? Почему я должна тащить его пьяное тело домой?" Однако в итоге он смог победить свои привычки и уже полтора года практически не пьет.

В 2020 году пара столкнулась с другим серьезным испытанием. Звезда "Квартета И" в эфире программы "Ты не поверишь!" рассказал, что Маргарита поскользнулась во дворе у загородного особняка и сломала лодыжку. Пара обратилась в частную клинику, где жене актера провели неудачную операцию, вставили в ногу пластину, но у женщины начались осложнения. При этом артист заплатил за медицинские услуги около 250 тысяч рублей, а в итоге супруга оказалась в инвалидном кресле. Демидов тогда написал заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В октябре 2023 года издание StarHit рассказывало, что супруги после всех испытаний наконец-то обрели долгожданное счастье. Избранница артиста помогла Александру возобновить отношения с матерью после затяжной ссоры и даже подружилась с его сыном Игнатом от второго брака. Однако со старшей дочерью Соней от первого союза наладить связь ни Маргарите, ни отцу так и не удалось.