Актриса Джулия Фокс вызвала гнев в соцсетях своим костюмом на Хеллоуин

В канун Дня всех святых знаменитости отпраздновали Хеллоуин. Модель Хайди Клум даже ежегодно организует в честь праздника собственное мероприятие: в Сети ее прозвали "королевой Хеллоуина" за продуманные и по-настоящему жуткие образы. В какой наряд облачились в этом году она и другие звезды, читайте в материале Москвы 24.

Хайди Клум

В Нью‑Йорке прошла 24-я ежегодная вечеринка по случаю праздника Хеллоуин, организованная супермоделью Хайди Клум, – Heidiween. В этом году 52‑летняя звезда появилась в образе Горгоны Медузы. На вечеринке также были ее муж Том с братом Биллом, дочь Лени, Мэй Маск (мать Илона Маска), сын Элизабет Херли Дэмиан и другие гости, сообщили СМИ.

Хайди, которую за эффектные костюмы журналисты и пользователи Сети прозвали "королевой Хеллоуина", выбрала образ Медузы, а ее 36‑летний муж, участник группы Tokio Hotel Том Каулитц, предстал в роли обращенного в камень воина. Хвост костюма модели тянулся на 2,5 метра, а голову украшали роботизированные змеи. В соцсетях Клум в шутку предостерегла гостей и журналистов от долго разглядывания элементов костюма.

Дочь Хайди, 21‑летняя Лени Клум, пришла в костюме героя из детской книги Дэвида Шэннона "Тяжелый случай полосатых", где рассказывается о девочке, стыдящейся своих полосок, но в итоге принимающей себя.

Ирина Шейк

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/irinashayk

Модель Ирина Шейк в 2025 году повторила образ итальянской порноактрисы венгерского происхождения Чиччолины (настоящее имя – Анна Илона Шталлер). Чиччолина запомнилась образом блондинки в розовых нарядах, с венком из цветов на голове и игрушкой в руках.

Шейк практически полностью повторила наряд Анны в фотосессии, организованной в честь Хеллоуина. "Ангел Victoria’s Secret" надела светлый парик с цветочным ободком в хиппи‑стиле и выполнила яркий макияж в духе конца XX века, сделав акцент на красной помаде. Образ получился смелым: модель прикрыла грудь двумя белыми сердцевидными стиками, а от бедер струилась светлая ткань с глубокими вырезами.

Наряд Ирины дополнили длинные перчатки, кружевные белые чулки и розовая плюшевая игрушка с помпоном.

Джулия Фокс

Фото: AP Photo/Invision/Andy Kropa

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста Джулия Фокс в 2025 году удивила поклонников, выбрав провокационный образ – Жаклин Кеннеди сразу после убийства мужа, президента США Джона Кеннеди. Снимки с вечеринки, на которой она появилась в таком наряде, Джулия опубликовала в своих соцсетях.

Фокс предстала в знаменитом розовом костюме с имитацией пятен крови, дополнив образ небольшой шляпкой и перчатками – точно так же, как выглядела Жаклин 22 ноября 1963 года. Тогда супруга президента отказалась переодеваться, объяснив, что хочет, чтобы убийцы увидели последствия своих действий.

Выбор Джулии вызвал волну возмущений: пользователи Сети посчитали, что эпатировать на теме человеческой трагедии нельзя. В свою очередь, внук Жаклин Кеннеди Джек Шлоссберг назвал образ "отвратительным", а сам поступок звезды – "опасным" и "безнадежным" в общественном плане.

Фокс в социальных сетях отметила, что образ Кеннеди – это не костюм, а заявление. Актриса попросила не критиковать ее наряд.

"Образ нежного розового костюма, забрызганного кровью, – одно из самых жутких контрастных изображений в современной истории. Красота и ужас. Уравновешенность и опустошение. Ее решение не переодеваться, даже несмотря на то что ей предлагали это сделать, было проявлением необычайной храбрости. Это был одновременно перформанс, протест и траур", – прокомментировала Фокс.

Свой костюм Джулия назвала историей "о травме и власти", а женственность назвала формой сопротивления. При этом знаменитость закрыла комментарии к посту со скандальными фотографиями.

Александр Овечкин

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aleksandrovechkinofficial

Российский нападающий и капитан Washington Capitals Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской в очередной раз выбрали на Хеллоуин парные образы. Ранее они были в костюмах ниндзя, египетских правителей и пожарных.

В социальной сети супруга спортсмена показала образ 2025 года, пара переоделась в римских гладиаторов.

Овечкин и Шубская официально заключили брак в 2016 году, а торжественная свадьба прошла 8 июля 2017 года. Сейчас спортсмен с супругой проживают в США.

Павел Дуров

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вместе со своей подругой Юлией Вавиловой также присоединились к маскараду в честь праздника. По данным СМИ, пара появилась на вечеринке в популярном дубайском спортзале, где они обычно тренируются. Павел предстал в образе гладиатора, а Юлия – в костюме ангела.

"Трезвая вечеринка в спортзале – единственный вид вечеринок, который я одобряю", – написал он в социальной сети.

О романе Дурова и Вавиловой стало известно в августе 2024 года после задержания Павла в парижском аэропорту, где ему были предъявлены обвинения, связанные с Telegram. Тогда же выяснилось, что он путешествовал вместе с Вавиловой, с которой находится в отношениях.