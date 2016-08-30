Москвичам расскажут о лучших школах на Арбате и их звездных выпускниках

Накануне 1 сентября самое время узнать о школах столицы, в стенах которых учились знаменитости.
Фото: m24.ru
Арбат в этом плане можно назвать настоящей цитаделью образования. В разных школах и гимназиях здесь учились: Петр Кропоткин, Фёдор Плевако, Любовь Попова, Александр Алехин, Илья Эренбург, Ростислав Плятт, Кир Булычев, Дмитрий Зимин, Юлия Рутберг, Егор Бероев.
31 августа экскурсанты вместе с гидом Татьяной Ефремовой пройдутся по Арбату и его переулкам и совершат путешествие в "школьные годы чудесные".
На двухчасовой прогулке участники узнают о лучшей женской гимназии и ее ученицах, о благовоспитанных людях XIX столетия, о школе, возведенной на месте поленовского "Московского дворика".
Экскурсия бесплатная, необходима предварительная запись.
Время: 31 августа, 19:00