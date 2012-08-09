Учителя столичных школ стали чаще повышать квалификацию

ИТАР-ТАСС

Московские учителя стали чаще проходить курсы по повышению квалификации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя столичного департамента образования Москвы Светлану Юрьеву.

"Запросы со стороны учительства на повышение квалификации возросли с момента запуска нашего нового проекта финансирования школ. Если раньше учителя повышали свою квалификацию раз в пять лет, теперь же они это делают гораздо чаще, по мере необходимости", - отметила Светлана Юрьева.

Во многом на такие действие учителей стимулирует пилотный проект по развитию общего образования, который заработал в прошлом году в Москве. Он предполагает изменение норм финансирования школ. Ранее обычным московским школам из бюджета выделялось 63 тысячи на одного ученика, и лишь некоторые гимназии получали от города по 120 тысяч рублей на ребенка. Согласно новому проекту, теперь нормы финансирования зависят от классов, уровня и объема учебного материала.