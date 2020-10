"Особое мнение" Стивена Спилберга станет сериалом

Фото: страница фильма "Особое мнение" на Facebook

Триллер "Особое мнение" (Minority Report) Стивена Спилберга станет сериалом. На телеэкран его перенесет собственная компания режиссера, Amblin Television.

Сценарий многосерийной ленты напишет Макс Боренштейн, работавший над последней "Годзиллой" (Godzilla), сообщает Deadline.

"Особое мнение" Спилберга вышло на экраны в 2002 году. В картине снимался Том Круз ("Человек дождя", "Интервью с вампиром", "Ванильное небо"). Рассказывается в фильме про мир будущего, где действует специальный политический отряд, который умеет вычислять убийц еще до того, как они совершили преступления.

Спилберг снимал такие фильмы, как "Список Шиндлера" (Schindler's List), "Терминал" (The Terminal), "Поймай меня, если сможешь" (Catch Me If You Can). У него есть три "Оскара", в том числе за работу над "Списком Шиндлера".