Убийца Чарльз Мэнсон женится в третий раз в тюрьме

Чарльз Мэнсон и Эфтон Элайн Бартон. Фото: mansondirect.com

Убийца Чарльз Мэнсон, отбывающий пожизненное заключение в одной из американских тюрем, женится в третий раз. Он получил специальное разрешение на брак со своей 26-летней поклонницей Эфтон Элайн Бартон. В этом году Мэнсону исполнилось 80 лет.

Как сообщает ТАСС, документ был выдан 8 ноября, на заключение брака у Мэнсона и Бартон есть 90 дней. Согласно законам штата Калифорния, Мэнсон сможет пригласить на церемонию двух друзей из числа заключенных. Всего на свадьбе могут присутствовать не более 12 гостей и официант.

Добавим, Чарльз Мэнсон неоднократно утверждал, что никогда не женится на Бартон. Все ее заявления прессе о скорой свадьбе он называл "полной чушью". Однако обращение о выдаче лицензии на брак было подписано двумя сторонами.