18 ноября 2014, 10:51

Общество

Убийца Чарльз Мэнсон женится в третий раз в тюрьме

Чарльз Мэнсон и Эфтон Элайн Бартон. Фото: mansondirect.com

Убийца Чарльз Мэнсон, отбывающий пожизненное заключение в одной из американских тюрем, женится в третий раз. Он получил специальное разрешение на брак со своей 26-летней поклонницей Эфтон Элайн Бартон. В этом году Мэнсону исполнилось 80 лет.

Как сообщает ТАСС, документ был выдан 8 ноября, на заключение брака у Мэнсона и Бартон есть 90 дней. Согласно законам штата Калифорния, Мэнсон сможет пригласить на церемонию двух друзей из числа заключенных. Всего на свадьбе могут присутствовать не более 12 гостей и официант.

Добавим, Чарльз Мэнсон неоднократно утверждал, что никогда не женится на Бартон. Все ее заявления прессе о скорой свадьбе он называл "полной чушью". Однако обращение о выдаче лицензии на брак было подписано двумя сторонами.

Чарльз Мэнсон – один из наиболее известных преступников XX века. Он был лидером коммуны "Семья", члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. В числе жертв также была актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански, находившаяся на девятом месяце беременности.

Коммуна Чарльза Мэнсона, получившая название "Семья", жила на одном из ранчо в Калифорнии. Как говорил сам Мэнсон, "дети" – это люди, которых общество выкинуло на помойку. Семья жила свободной жизнью, они пели песни, занимались групповым сексом, употребляли наркотики и проводили дьявольские мессы, во время которых резали животных и выпивали их кровь. Их жертвами стали семь человек, включая актрису Шэрон Тейт.

Мэнсон был признан виновным в организации убийств и приговорен к смертной казни. Однако после введения в Калифорнии моратория на высшую меру наказания, приговор заменили пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения. Он неоднократно подавал запрос на досрочное освобождение. В 2012 году Мэнсону было отказано в 12-й раз. В следующий раз он может попытаться лишь в 2027 году.

Досрочного освобождения добились только двое из участников "Семьи". Это Стив Гроган, вышедший на свободу в 1985 году. И Брюс Дэвис, рекомендованный к освобождению в 2012 году. Он подавал прошение 27 раз. Остальные участники коммуны до сих пор остаются в заключении.

Добавим, в 2009 году умерла Сьюзан "Сейди" Аткинс. 61-летняя преступница скончалась от рака мозга. Именно она убила беременную супругу Романа Полански, актрису Шэрон Тейт, нанеся ей 16 ударов ножом.

секты убийцы жизнь в мире Чарльз Мэнсон

Главное

