Матч Россия – Португалия может пройти в Краснодаре

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Португалией в Краснодаре. Поединок, ориентировочно, состоится 13 ноября, сообщает "Р-Спорт".

В настоящее время между сторонами ведутся переговоры о месте и времени проведения матча.

Ранее m24.ru сообщало, что товарищеский матч между сборными России и Португалии в Лондоне не состоится по техническим причинам.

Португальцы не хотят играть в России из-за суровых климатических условий. Поэтому поединок должен был пройти на лондонском стадионе "Крэйвен Коттедж"

17 ноября россияне сыграют с командой Хорватии в Краснодаре на "Кубань-арене".

Отметим, что именно от Португалии россияне потерпели наиболее чувствительное поражение в своей истории, когда проиграли 1:7 в рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2006 года. Это поражение окрестили "ночным позором".