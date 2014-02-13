Мужская сборная России вышла в финал соревнований по шорт-треку

Виктор Ан (в центре). Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по шорт-треку квалифицировалась в финал с первым временем. Не обошлось без сенсаций - финал пройдет без представителей Южной Кореи и США.

Сборная России, за которую выступают Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров, без особых проблем выиграла свой забег и вышла в финал соревнований по шорт-треку.

Неожиданностью стало неудачное выступление корейцев и канадцев - представители этих стран упали в ходе эстафеты и лишились шансов на продолжение борьбы. Таким образом, сразу две сборных, считавшихся фаворитами соревнований, не примут участия в финальном забеге.

В финале, который состоится 21 февраля, побегут сборные России, Голландии, США, Китая и Казахстана.

Отметим, что американцы показали четвертое время в своем забеге, но выступят в финале благодаря судейскому решению - спортсмен из Южной Кореи сбил американца на вираже.