Российская сборная подаст апелляцию на результаты мужского скиатлона

Россия подала протест на результаты мужского скиатлона

Российская сборная по лыжным гонкам подала протест на результаты мужского скиатлона.

Максим Вылегжанин шел к финишу нога в ногу с норвежцем Мартином Сундбю. Норвежец опередил россиянина, буквально, на сантиметры. Но произошло это не по правилам: как считают представители российской команды, на финише норвежец подрезал нашего спортсмена.

В результате были потеряны десятые доли секунды, которых и не хватило нашему лыжнику для медали.

"На финише при входе в коридоры менять лыжню, мешать сопернику категорически запрещено. В правилах все прописано. Сундбю с Максимом Вылегжаниным шли параллельно. И если спортсмен хочет поменять коридор, то пятки лыж его должны находиться абсолютно впереди носков противника. Сундбю неоднократно заезжал на его лыжню, менял коридор, таким образом мешая Максиму идти в своем коридоре. Жюри отказало нам в нашем протесте, они только вынесли желтую карточку для норвежского спортсмена, с чем мы не согласны. Мы будем подавать апелляцию", - рассказала телеканалу "Москва 24" главный тренер команды и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, что победителем в скиатлоне стал швейцарский лыжник Дарио Колонья.

Вторым финишировал швед Маркус Хельнер. Тройку призеров замкнул норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, опередивший россиянина Максима Вылегжанина на 0.01 секунды.

Российский лыжник Илья Черноусов финишировал пятым, Александр Легков - 11-м, Евгений Белов - 19-м.