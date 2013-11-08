Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче Евротура

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в первом матче "Кубка Карьялы". Встреча завершилась со счетом 4:3.

Первая шайба в матче была заброшена на 3-й минуте - Хиетанен поразил ворота Барулина броском с "пятачка".

Спустя семь минут Александров восстановил равновесие броском в касание после передачи Попова.

Второй период начался с того, что команды обменялись голами. На точный выстрел Варнакова финны ответили шайбой Осалы. На 27-й минуте хозяева льда вышли вперед - отличился Комаров.

На 46-й минуте Тихонов сравнял счет кистевым броском из круга вбрасывания - 3:3. Но финны не собирались упускать победу, и за шесть минут до конца третьего периода Салминен отправил в ворота Барулина четвертую шайбу. Итоговый счет матча - 4:3 в пользу сборной Финляндии.

В общем зачете Еврохоккейтура сборная России пока занимает последнее место после четырех игр. Россияне набрали всего три очка. Лидирует команда Финляндии, выигравшая все четыре матча - у финнов 12 очков.