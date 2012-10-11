Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в матче с Россией

В российскую столицу прилетела сборная Португалии по футболу, которая примет участие в отборочном матче Чемпионата мира-2014. В аэропорту "Домодедово" спортсменов встречали сотни футбольных фанатов

В Москву прилетела футбольная сборная Португалии, которой предстоит в пятницу сразиться с национальной командой России. Самолет с игроками приземлился в аэропорту Домодедово с опозданием на час.

В аэропорту сборную Португалии встретили несколько сотен фанатов. Большинство из них - болельщики сборной России, которые хотели получить автограф самого дорогого футболиста мира - Криштиану Роналду. Фанаты провожали своего кумира до автобуса сборной.

Матч между сборными России и Португалии состоится в пятницу в 19.00 на арене "Лужники". Ожидается, что игру посетят около 70 тысяч болельщиков, из которых 200 человек будут болеть за наших соперников.

Напомним, что Россия и Португалия возглавляют турнирную таблицу группы F, одержав по две победы. Россияне обыграли Израиль и Северную Ирландию, а португальцы - Люксембург и Азербайджан.