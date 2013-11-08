Объявлен состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал имена игроков, которым предстоит сыграть в товарищеских матчах с командами Сербии и Южной Кореи. В список, опубликованный на сайте Российского футбольного союза, вошли 23 футболиста.

В сборной не нашлось место бывшему капитану команды Игорю Денисову и нападающему "Ростова" Артему Дзюбе.

Наибольшее представительство в национальной команде получили футболисты "Зенита" - шесть человек.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Сергей Рыжиков ("Рубин").

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), Владимир Гранат ("Динамо"), Андрей Ещенко ("Анжи"), Алексей Козлов ("Кубань"), Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев (оба - "Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Александр Рязанцев ("Рубин"), Виктор Файзулин, Олег Шатов, Роман Широков (все - "Зенит").

Нападающие: Александр Самедов ("Локомотив"), Алексей Ионов, Александр Кокорин, Федор Смолов (все - "Динамо"), Александр Кержаков ("Зенит").

Обе встречи пройдут в ОАЭ. Матч с Сербией состоится 15 ноября, а поединок против Южной Кореи - 19 ноября.