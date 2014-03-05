Сборная России по футболу обыграла Армению в товарищеском матче

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла команду Армении. Встреча завершилась со счетом 2:0, голами отметились Александр Кокорин и Дмитрий Комбаров.

Счет в поединке был открыт на 21-й минуте, когда Кокорин пяткой замкнул фланговую передачу от Самедова. Голкипер сборной Армении Роман Березовский не успел среагировать на удар.

За две минуты до перерыва россияне получили право на пенальти. Защитник армянской команды нарушил правила на Самедове. К мячу подошел Комбаров и отправил снаряд в сетку ворот Березовского.

Во втором тайме сборная России имела ощутимое территориальное преимущество и не раз опасно угрожала воротам соперника, но отличиться больше никому не удалось.

Итоговый счет матча - 2:0 в пользу сборной России.