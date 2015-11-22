Возле универмага "Московский" в центре города нашли гранату

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Гранату обнаружили рядом с универмагом "Московский" в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Подозрительный предмет нашли на Комсомольской площади у дома № 6, оцеплено здание универмага. "У машины обнаружена граната РГД. Вокруг этого места выставлено оцепление, оперативники выехали на место обнаружения предмета", – уточнил собеседник информагентства.

Однако корреспонденту m24.ru информацию об оцеплении здания универмага не подтвердили. "У нас ничего не оцепляли. Работаем в обычном режиме", – отметил сотрудник универмага.

В пресс-службе столичного управления МВД России информацию об обнаружении гранаты также не подтверждают.

Отметим, что на Комсомольской площади расположены сразу три железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский. Неофициально она называется "площадью трех вокзалов".