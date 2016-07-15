Саперы обезвредили подозрительный автомобиль неподалеку от Ниццы

Фото: Andreas Gebert/dpa/ТАСС

Французские правоохранители обезвредили подозрительный автомобиль неподалеку от Ниццы. Предполагалось, что машина заминирована, сообщает "Интерфакс".

На время проведения операции были эвакуированы жильцы двух близлежащих домов. По предварительным данным, разминировали грузовик. Имеет ли этот инцидент какое-либо отношение к произошедшей минувшим вечером трагедии, пока неизвестно.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. По последним данным, погибли 84 человека.

Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.

Одна россиянка погибла и одна ранена в результате трагедии в Ницце. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ в Facebook.

В департаменте отметили, что местонахождение еще троих россиян пока неизвестно.

Погибшая в Ницце россиянка была москвичкой. Сергей Собянин уже распорядился оказать всю необходимую помощь семье погибшей.