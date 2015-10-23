Красногорский стрелок найден мертвым – МВД

"Вечер": Эксклюзивные кадры с места обнаружения тела Георгадзе

Тело Амирана Георгадзе, подозреваемого в убийстве четырех человек в Красногорске, обнаружено в частном доме в подмосковном поселке Тимошкино, передает телеканал "Москва 24".

По словам представителя МВД Елены Алексеевой, труп нашли около 18.50 после того, как хозяин дома заметил разбитое окно и вызвал полицию.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, рядом с телом нашли пистолет и карабин.

"По предварительным данным, Георгадзе разбил окно, через которое и проник в помещение, после чего застрелился. Рядом с телом обнаружены пистолет и карабин "Сайга", – уточнил собеседник агентства.

Георгадзе совершил самоубийство в день нападений – 19 октября, отметила Алексеева. В тот день в полиции сообщали, что спецназ проводит спецоперацию в Тимошкино, но на следующий день стрелка объявили в федеральный розыск.

В свою очередь, представитель СК России Владимир Маркин отмечал, что Георгадзе использует различные автомобили для того, чтобы скрыться от правоохранительных органов.

Красногорский стрелок мог быть причастен к другим преступлениям

Напомним, 19 октября Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал своего водителя – Шоту Элизбарашвили, который принес оружие – карабин "Сайга".

Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и главу городских электросетей Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве расстрелял еще одного человека.

Кроме того, в ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы – Тристана Закаидзе, партнера Георгадзе по строительному бизнесу.

Утром 20 октября стало известно о том, что предполагаемый сообщник красногорского стрелка Элизбарашвили добровольно сдался правоохранительным органам.