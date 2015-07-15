Форма поиска по сайту

15 июля 2015, 14:25

Несостоявшиеся самоубийцы из отеля извинились перед персоналом

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мужчина и женщина, пытавшиеся покончить жизнь самоубийством в отеле, заранее извинились перед персоналом, сообщают "Дни.ру".

14 июня они заселились в номер, заперлись там и долгое время не выходили оттуда. На все просьбы открыть гости не отвечали, и персонал вызвал полицию.

Комнату вскрыли, и полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили в номере труп мужчины и его спутницу в бессознательном состоянии. Вокруг самоубийц лежали упаковки от медикаментов и бутылка шампанского.

На столе пара оставила записку, в которой они заранее извинялись за доставленные неудобства. Женщину госпитализировали.

самоубийства суициды отели чп

