СК проводит проверку по факту попытки суицида полицейского

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В подмосковном управлении Следственного комитета началась проверка по факту попытки самоубийства полицейского, передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ночь на 7 июля замкомроты ОВО МО МВД России "Павлово-Посадский", капитан полиции попытался покончить с собой, находясь в служебном кабинете.

Офицера госпитализировали с огнестрельным ранением. Как установили правоохранители, мужчина выстрелил себе в голову из табельного оружия. Возможной причиной называется бытовая ссора с супругой.