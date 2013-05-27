Как сдать билеты на поезд, самолет и автобус

Фото: ИТАР-ТАСС

В сезон отпусков вопрос возврата билетов на поезда, самолеты и междугородные автобусы встает особенно остро. Порой приходится менять дату отъезда, отменять его совсем, а некоторые пассажиры могут просто опоздать к отправлению. Сетевое издание М24.ru решило выяснить, в каких случаях удастся вернуть стоимость купленного билета, а в каких нет.

Так, чтобы сдать билет на поезд, необходимо обратиться в кассу ОАО "РЖД". При этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, который указан в билете. Вернуть электронный билет, оформленный на сайте "РЖД", можно в "личном кабинете". Однако, если вы уже прошли электронную регистрацию, сначала надо будет ее отменить регистрацию, при этом за 1 час до отправления поезда это сделать уже невозможно. Деньги будут переведены на счет, с которого была оплачена покупка.

Возвращая билет на поезд по России не позднее, чем за 8 часов до отправления поезда, можно получить полную стоимость проезда, состоящую из цены билета и цены плацкарты (квитанция на место в вагоне - цена за услуги владельца вагона). Если билет сдать менее чем за 8 часов, но не позднее, чем за 2 часа до отправления поезда, будет возвращена полная стоимость билета и половина стоимости плацкарты. А если вернуть билет менее чем за 2 часа и до момента отправления можно рассчитывать только на компенсацию стоимости билета. При еще меньшем сроке до отправления поезда возврат денег производится в претензионном порядке.

На поезда, следующие в страны СНГ, Латвию, Литву, Эстонию и Абхазию сроки возврата билетов другие. Не позднее чем за 24 часа до отправления можно вернуть всю стоимость проезда; не позднее, чем за 6 часов - стоимость билета и половину стоимости плацкарты; не позднее чем через 3 часа после отправления, а также вследствие болезни или несчастного случая будет выплачена стоимость билета, стоимость плацкарты при этом не возвращается.

За билеты для поездок в дальнее зарубежье всю сумму можно вернуть не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. Если вы обратитесь позже, деньги вам не вернут. При этом возврат денежных средств за неиспользованные электронные билеты производится только на территории Российской Федерации.

Для возврата билетов на междугородние и международные автобусы также существуют специальные правила. Они описаны в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Согласно документу, пассажир имеет право сдать билет за вычетом 25 процентов его стоимости в случае опоздания к отправлению транспортного средства в течение трех часов или вследствие болезни, несчастного случая в течение трех суток с момента отправления. При 25-процентной доплате в этих случаях можно получить билет на другой автобус.

При возврате билета в кассу не позднее чем за два часа до отправления можно получить стоимость проезда за вычетом 5 процентов. Если сдать билет позже, но до отправления автобуса, можно рассчитывать на компенсацию за вычетом пятнадцати процентов. Вернуть деньги при этом должны в течение 10 дней.

Получить обратно полную стоимость проезда можно следующих случаях: отмена отправления или задержка отправления более чем на час; предоставление пассажиру места по более низкой цене или непредоставление указанного в билете места. В случае согласия на проезд по более низкой цене можно получить разницу между билетами, а если предоставлено транспортное средство с оплатой проезда по более высокой цене, можно ехать без доплаты.

С авиабилетами все сложнее, поскольку сумма компенсации за сданный билет зависит от его тарифа. Как правило, самые дешевые билеты имеют наиболее строгие условия по возврату. Это означает, что они либо не подлежат возврату совсем, либо при возврате удерживается большая суммы –до 90 процентов.

В остальных случаях авиакомпании могут вернуть стоимость билета, но со штрафом (его размер надо узнавать в каждом конкретном случае). Некоторые перевозчики также могут вернуть деньги за "невозвратные" билеты, если вам не дали визу. Кроме того, своя комиссия есть у туристических агентств, которые продают билеты на самолеты.

