Венгерский лоукостер начинает регулярные полеты в Москву

Венгерский лоукостер Wizz Air совершит первый рейс во Внуково

Венгерский лоукостер Wizz Air 23 сентября совершит первый рейс в московский аэропорт Внуково. Стоимость билетов на рейс начинается от 40 евро.

Это примерно в два раза дешевле, чем предложения конкурентов. За провоз багажа потребуется доплатить около 20 евро.

Аналогичным образом придется поступить при провозе ручной клади, которая не соответствует установленным габаритам, выбор места в салоне и дополнительное место для ног.

В настоящее время в планах авиакомпании совершать пять рейсов в неделю. В будущем году полеты из Венгрии в Москву могут стать ежедневными.

Отметим, что лоукостеру разрешено производить 7 полетов в Россию в неделю. Соответствующее разрешение подписано Росавиацией.