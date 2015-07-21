Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета во Внукове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники столичного следственного отдела на водном и воздушном транспорте проводят проверку по факту аварийной посадки самолета Ту-154М в аэропорту Внуково, сообщает Агентство "Москва".

Днем 18 июля самолет авиакомпании "Газпромавиа", следовавший рейсом Москва-Ямбург, совершил аварийную посадку во Внукове по причине отказа второго двигателя.

"Следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – заявили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки "будет принято процессуальное решение".