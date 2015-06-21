По факту угона самолета в Тюменской области возбудили уголовное дело

Як-52. Фото: wikimedia.org/AlexeyMartyishkin

Уральское следственное управления на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту угона спортивного самолета Як-52 с аэродрома клуба ДОСААФ в Тюменской области.



Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье "Угон воздушного судна".

Как сообщалось ранее, утром в воскресенье с аэродрома ДОСААФ в городе Ишима на отстраненных от полетов частных самолетах Gardan GY-80-160 и Як-52 бы совершен несанционированный вылет.

Позднее из-за неисправности Як-52 сел в городе Ялуторовске, столкнувшись при посадке с инженерно-техническими сооружениями аэродрома. Пилот пересел в самолет Gardan, который улетел в неустановленном направлении.

Как уточняет телеканал "Москва 24", предполагаемыми угонщиками воздушного судна могли быть двое москвичей, один из которых является сотрудник института ядерной физики МГУ. Молодые люди прилетели в Ишим на самолете Gardan, чтобы приобрести Як-52, но вылет им запретили. Тем не менее, москвичи своевольно завладели самолетом и покинули аэродром.