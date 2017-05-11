Почти все пострадавшие на рейсе Москва – Бангкок россияне выписаны из больниц

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Почти все россияне, пострадавшие во время инцидента с рейсом "Аэрофлота", выписаны из больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова.

По его словам, сейчас в больнице Таиланда остается один гражданин России, которому необходимо длительное лечение. Он напомнил, что после ЧП в больницы попали 15 россиян и двое подданных Таиланда.

1 мая рейс СУ 270 Москва – Бангкок попал в сильную турбулентность. Тряска стала полной неожиданностью для бортпроводников. До прибытия в Таиланд оставалось всего 40 минут, и они помогали пассажирам заполнять миграционные карты. Турбулентность продолжалась 15 секунд, а затем менее чем за минуту пилотам удалось выровнять самолет.

В результате 27 пассажиров получили травмы разной степени тяжести: ушибы, переломы конечностей, сотрясения головного мозга. Когда самолет выровнял свое положение, стюардессы начали экстренно оказывать первую медицинскую помощь. Приземлившись в аэропорту Бангкока, пассажирам пришлось ждать помощи в течение 30–40 минут.

Следственный комитет России объявил о начале проверочных мероприятий по факту получения травм пассажирами. Провести доследственную проверку поручили сотрудникам Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.