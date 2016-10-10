Парк новой российской авиакомпании сформируют по механизму лизинга – эксперт

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Парк новой российской авиакомпании для регулярных рейсов в южные и центральные регионы страны сформируют по механизму лизинга. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

На начальной стадии формирования перевозчика, в авиапарке появится около десяти самолетов Sukhoi Superjet. Как сообщает "Российская газета", инвесторы собираются вложить в авиакомпанию до 300 миллионов долларов.

"В создании авиапарка будет использоваться механизм лизинга, означающий умеренные вложения в начале формирования компании. Самолеты Sukhoi Superjet попадают под федеральную программу субсидирования – этой поддержки достаточно для оплаты части стартового взноса", – пояснил эксперт.

"Самые крупные расходы будут связаны с подготовкой персонала и процессом прохождения сертификации. Тем не менее 300 миллионов долларов для этого всего будет достаточно", – отметил Пантелеев.

Главный редактор агентства "Авиапорт" отметил нехватку внутренних регулярных рейсов в южные и центральные регионы, особенно в пиковые сезоны. Именно на эти перелеты и будет ориентироваться новая авиокомпания. При этом, по его словам, создавать перевозчика премиум-класса на данных направлениях пока не планируется.

В марте этого года в стране отмечался семи процентный рост спроса на внутренние перелеты: такими рейсами воспользовались до 3,9 миллиона человек. Вместе с тем число пассажиров международных линий сократилось на 24 процента, упав до 2,06 миллиона.