Запрет Boeing 737 приведет к банкротству крупных авиакомпаний – эксперт

Фото: Zhang Naijie/Zuma/ТАСС

Межгосударственный авиационный комитет отозвал сертификат типа у самолетов Boeing 737 и раскритиковал Росавиацию за то, что она не афишировала недостатки самолета. Эксплуатировать теперь нельзя две модификации самолета – Classic и NG. В МАКе заявили, что в них нужно доработать системы управления рулями высоты.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что самолеты Boeing 737 составляют примерно треть от всего парка российских авиаперевозчиков.

"Надеюсь, что Boeing 737 не запретят. Это просто физически невозможно сделать. Эти самолеты составляют примерно треть магистрального парка российских авиакомпаний. Это порядка 200 самолетов. Остановить такое огромное количество и поставить их к забору физически невозможно.

Это приведет к обрушению всей отрасли и банкротству ряда крупных авиакомпаний. Есть компании, у которых в парке только эти самолеты – Boeing 737", – пояснил он.

Какие проблемы может вызвать отзыв сертификатов у Boieng-737

Эксперт добавил, что в России были случаи, когда временно приостанавливалась эксплуатация отдельных типов воздушных судов.

"Однако это никогда не касалось таких массовых самолетов. В тех случаях были какие-то разумные объяснения. Это было результатом расследования целого ряда авиационных происшествий. В данном случае получается, что весь мир может безопасно эксплуатировать эти самолеты, а Россия нет", – добавил он.

Как пишут "Ведомости", решение МАКа об отзыве сертификата у модификаций Boeing 737 может быть местью со стороны акционеров "Трансаэро". Дело в том, что глава МАКа Татьяна Анодина является матерью Александра Плешакова, крупнейшего акционера "Трансаэро", в парке которой больше всего самолетов Boeing 737.

Издание отмечает, что парк авиакомпании "Победа" состоит из 12 самолетов Boeing 737. В случае запрета этого самолета летать также не смогут Orenair (другая "дочка" "Аэрофлота"), а также "Глобус", входящий в S7.

Добавим, решение МАК было принято по итогам расследования авиакатастрофы в Казани, которая произошла 17 ноября 2013 года. Самолет упал из-за отказа рулей высоты.

По мнению МАК, Росавиация и Федеральная авиационная администрация США совместно решат, безопасно ли в дальнейшем эксплуатировать самолеты Boieng-737